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Un hombre de 48 años fue encontrado muerto en Paysandú: había sido trasladado tres veces a refugios del Mides

"La persona contaba con alternativas de alimentación e higiene en el domicilio de familiares y de alojamiento nocturno ocasional en la propiedad de allegados", aseguraron desde el Sinae

18 de junio de 2026 9:30 hs
La Policía investiga el caso

La Policía investiga el caso

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 48 años fue encontrado muerto en un predio privado ubicado en la ciudad de Paysandú, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Siane) este miércoles en su informe diario sobre la alerta roja por frío extremo.

De acuerdo con el informe del organismo público, el cuerpo de la víctima fue encontrado en las proximidades de Bvar. Artigas y Av. Salto sobre las 10:20 del miércoles.

Inicialmente la víctima fue encontrada por un trabajador que ingresó al predio a cumplir labores y, tras visualizar al hombre, solicitó la intervención policial, que rápidamente se dirigió al lugar. También fue rumbo a la escena personal médico que constató el fallecimiento del individuo.

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Según lo informado por el Siane, el hombre había sido abordado en la vía pública por personal policial los días 8, 12 y 17 de mayo, instancias en las que fue trasladado al refugio local del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Además, el hombre registró "reiterados abordajes" por parte de la policía para su identificación. El último de estos, el 30 de mayo, oportunidad en la que el indagado "manifestó dirigirse a su domicilio".

El predio donde fue encontrado el cuerpo no se encuentra en el sistema de gestión de alertas por presencias de personas en situación de calle, informaron desde el organismo.

"De acuerdo con la información que surge de la investigación, la persona contaba con alternativas de alimentación e higiene en el domicilio de familiares y de alojamiento nocturno ocasional en la propiedad de allegados", aseguran.

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