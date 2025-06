Caja de Profesionales: sin acuerdo por impuesto a los pasivos, coalición propone votar un proyecto con lo "más urgente" y seguir discutiendo

La coalición acordó permitirle a la Caja aumentar el aporte de los activos en algunas ocasiones hasta el 19,5% y también está de acuerdo con que los timbres se ajusten por el Índice Medio de Salarios. Sin embargo, las diferencias internas del Partido Colorado no permitieron llegar a una posición única sobre el aporte de los pasivos.

JUBILACIONES Caja de Profesionales: funcionarios plantean opción de no aportar al organismo y pasar al BPS

Esta solución, sin embargo, está lejos de la iniciativa original del Poder Ejecutivo que planteaba un aumento hasta el 22,5% para los profesionales que están en actividad, con una nueva escala de fictos y un aporte de los pasivos de hasta 11% a través de un impuesto que se aplicaba de forma gradual según el monto de las pasividades.

La semana pasada la coalición ya había pedido más tiempo y el Frente Amplio accedió a posponer hasta este martes la votación en comisión. Esa instancia está citada para las 11 de la mañana. La Caja ya notificó al Poder Ejecutivo que se queda sin plata para cubrir todas sus obligaciones en julio.

Si bien en el Senado el Frente Amplio tiene las mayorías necesarias para aprobar los cambios que entienda pertinente, el problema para el oficialismo está en la cámara baja donde no tiene mayorías. Allí fue que la coalición logró acordar con Identidad Soberana de Gustavo Salle para que se retire de sala al momento de votar el financiamiento del rescate y la oposición hizo valer sus 49 votos.

En Diputados se aprobó una solución que no aplica impuesto a los pasivos y no aumenta el aporte de los activos. El dinero proviene del Estado a través de rentas generales (US$ 39 millones por año) y el ajuste de los timbres por el Índice Medio de Salarios (hasta ahora ajustaban por IPC).

Además, ese proyecto contempla también que el Poder Ejecutivo está dispuesto a otorgar la garantía soberana del Estado para que la Caja de Profesionales pueda tomar crédito. Esos créditos deberán ser aprobados previamente por el gobierno.

Sin embargo, tanto el ministro de Economía, Gabriel Oddone, como el presidente de la Caja, Daniel Alza, aseguraron que la solución aprobada en Diputados solo permitía cubrir el déficit del organismo por “dos o tres meses”.

La coalición confía en poder aprobar un proyecto con una solución transitoria y seguir trabajando para poder llegar a una solución más estructural.