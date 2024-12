Casmu: los pedidos de desplazamiento de autoridades y la respuesta del MSP

“Pero lo que me preocupa –y la pregunta que yo hago va en ese sentido– es que acá ha habido graves denuncias y se han constatado graves irregularidades por parte de los interventores, y también veo que esto ha pasado –usted lo ha dicho, señora ministra– a la Fiscalía, pero no me queda claro por qué la decisión que ustedes han tomado es continuar una intervención sin ningún tipo de medida un poco más enérgica. Es una pregunta que hago con mucho respeto. Si bien ustedes tienen toda la autoridad, me preocupa, porque quedé desconcertado con eso”, dijo el miércoles en el Parlamento el senador del Frente Amplio Uruguay Russi, suplente de Silvia Nane.