Casmu manifestó "sorpresa" tras enterarse que el MSP denunciará irregularidades en la gestión de la mutualista

Sobre el contenido del informe de los interventores, el abogado se excusó de dar mayores respuestas debido a que, según insistió, debería primero ver la "documentación".

"Si el MSP entendió conveniente hacer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación obviamente como corresponde Casmu va a estar a disposición. Una vez que se asigne un fiscal y se tome conocimiento", agregó.

Qué dice el informe sobre el Casmu

Rando compareció ante la comisión de Salud Pública del Senado para informar acerca del documento realizado por los tres interventores de Casmu designados por el Poder Ejecutivo. El gobierno decidió intervenir el Casmu a fines de julio de este año.

Ante los legisladores, Rando dijo que los interventores detectaron desvíos a normativas vigentes e incumplimientos estatutarios. También apartamientos al Reglamento de Compras así como otras observaciones en adquisiciones y pagos que implican perjuicios para la mutualista.

El resumen presentado por la ministra de Salud Pública a los senadores y diputados dice que "si las autoridades de CASMU IAMPP no toman responsablemente medidas de reducción del gasto, para lograr un equilibrio económico, el desfinanciamiento continuará aumentando, las necesidades financieras también lo que colocará a la institución en situación de riesgo asistencial inminente, ante la no obtención de más financiamiento externo por falta de garantías, y posibilidad de que los proveedores no quieran vender más sin expectativas claras de pago, o a plazos tan extensos o que la propia institución no pueda hacer frente a salarios y aportes".

