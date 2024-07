Casmu señaló que intimación del MSP generó "contratiempos" y aseguró que no tendrá "inconvenientes" para el futuro

“De US$ 100 millones que teníamos de patrimonio negativo, en cuatro años se bajó un 23%, por lo que en la administración algo estamos haciendo. Hoy debemos el 54%; antes debíamos US$ 100 millones pero ahora no debemos eso”, dijo el presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.