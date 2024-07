Casmu: los "cinco escenarios" que maneja el Ministerio de Salud Pública tras la intimación

SALUD "No es Casa de Galicia" y "no son claros los números": sindicatos y MSP se reunieron por la situación de Casmu

La ministra relató que la primera opción es otorgarle los US$ 56 millones del fideicomiso que pidieron “sin llevar adelante ninguna acción sobre las autoridades actuales, sin hacer una intervención y sin nada, simplemente dejando a los veedores como están o capaz que hasta sacándolos”.

La segunda posibilidad “implica un poquito más de intervención” y supone “una intervención sin desplazamiento de autoridades, en la cual los interventores no tienen capacidad de decisión sobre los fondos ni sobre lo que se hace”.

La tercera opción es un “escenario” que no saben si es “posible”: atribuirle determinadas potestades a los veedores sin desplazar a las autoridades. “Hoy en día no existe, no es un escenario actual, porque no tenemos una normativa que lo ampare”.

La cuarta posibilidad es el “desplazamiento de las autoridades”.

La quinta es “no desplazarlas y no darles el fideicomiso”.

“Obviamente, a priori, la primera opción y la quinta nos parecerían bastante extremas. No podemos decidir entre ellas hasta no tener a la vista todas las respuestas del Casmu y, por supuesto, sin antes haber consultado al resto de las autoridades del Poder Ejecutivo”, sentenció.

Los resultados

En la sesión, que se extendió por unas cinco horas, Rando mencionó que los resultados operativos y del ejercicio positivo de Casmu no implicaron revertir el riesgo de “liquidez que arrastra la empresa” y que empeoró “significativamente en los últimos meses”.

A su vez, dijo que el MSP había intimado a principios de julio ya que fue cuando Casmu habló de una “grave dificultad económica”.

“Es tan grave que el ministerio no actúe en el momento en que debe hacerlo, como que lo haga cuando la institución aún es sustentable. Esta es la principal razón por la cual el Ministerio de Salud Pública, en lugar de intervenir, hasta ahora ha adoptado medidas menos invasivas, como son la designación de veedores para fortalecer los controles y la facilitación del apoyo financiero, además de un estricto seguimiento por parte de las autoridades”, expresó.

Por último, señaló que el MSP entendió que hasta la fecha “no existían elementos de una gravedad tal que configuraran causas de intervención previstas en la legislación, sin perjuicio de las discrepancias que pudiésemos tener con la directiva de Casmu respecto a determinadas decisiones que, como entidad privada que son, deben respetarse se compartan o no”.

Las autoridades de Casmu comparecerán este miércoles ante los diputados y senadores de la Comisión de Salud Pública.