Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Sábado:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

Caso Pérez Marexiano: la Justicia prorrogó por 180 días las medidas cautelares contra Ignacio González

González Palombo mantendrá la prohibición de salir del país por otros 180 días, mientras la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas sigue juntando pruebas para pedir la imputación

17 de octubre 2025 - 14:03hs
Fachada de la Fiscalía General de la Nación. Archivo

Fachada de la Fiscalía General de la Nación. Archivo

Ines Guimaraens

La Justicia prorrogó por 180 días las medidas cautelares dictadas contra Ignacio González Palombo, por el caso vinculado a la estafa de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano.

De esta manera, González Palombo seguirá sin poder salir del país, informaron a El Observador fuentes al tanto de la investigación.

González Palombo se presentaba como empleado de Pérez Marexiano para captar inversiones, a quienes hacía depositar el dinero en cuentas que pertenecían a él.

Más noticias
fiscal pedira prorrogar prohibicion de salir del pais a ignacio gonzalez, indagado por estafa en perez marexiano, e indaga a directores de la sociedad de bolsa
INDAGATORIA PENAL

Fiscal pedirá prorrogar prohibición de salir del país a Ignacio González, indagado por estafa en Pérez Marexiano, e indaga a directores de la sociedad de bolsa

caso perez marexiano: amplian denuncia que incluye negocios paralelos y posibles testaferros a los que piden citar
INDAGATORIA PENAL

Caso Pérez Marexiano: amplían denuncia que incluye negocios paralelos y posibles testaferros a los que piden citar

Si bien la denuncia inicial la presentó Pérez Marexiano, representado por Jorge Barrera, alegando que no tenía conocimiento de la actuación de González Palombo en nombre de la empresa, luego el abogado Ignacio Durán amplió la denuncia y denunció a los directores de la sociedad de bolsa.

En la ampliación de denuncia Durán señaló que se captaban importantes sumas de dinero "bajo la promesa de inversión en instrumentos financieros regulados, generando en las víctimas una apariencia de legalidad, respaldo institucional y rentabilidad, a través de documentación y comunicaciones falsificadas o manipuladas y la decisión de invertir sin la autorización de sus clientes en instrumentos financieros de altísima volatilidad y riesgo extremo (…) lo que derivó en el vaciamiento total de sus cuentas”.

Barrera también amplió la denuncia en tres ocasiones adjuntado estados contables falsos proporcionados por González Palombo, firmas apócrifas de los socios de Pérez Marexiano y se denunció que personas fueron a reclamar a Pérez Marexiano depósitos que nunca ingresaron a la firma , sino a la cuenta personal de González.

Temas:

Pérez Marexiano Ignacio González Sandra Fleitas

Seguí leyendo

Las más leídas

Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar
VISITA

Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto
PARLAMENTO

Las negociaciones finales por el Presupuesto en Diputados: el acuerdo de Salle con el FA, las victorias de la oposición y una marcha atrás de último momento

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre

AUF
FÚTBOL SALA

Peñarol perdió en el Tribunal de Apelaciones de la AUF ante un reclamo de Nacional en fútbol sala: mirá los fundamentos de la decisión y la bronca de Marcelo Solomita: "Nos sentimos estafados"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos