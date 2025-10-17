Caso Pérez Marexiano: la Justicia prorrogó por 180 días las medidas cautelares contra Ignacio González

La Justicia prorrogó por 180 días las medidas cautelares dictadas contra Ignacio González Palombo, por el caso vinculado a la estafa de la sociedad de bolsa Pérez Marexiano .

De esta manera, González Palombo seguirá sin poder salir del país, informaron a El Observador fuentes al tanto de la investigación.

González Palombo se presentaba como empleado de Pérez Marexiano para captar inversiones, a quienes hacía depositar el dinero en cuentas que pertenecían a él.

INDAGATORIA PENAL Fiscal pedirá prorrogar prohibición de salir del país a Ignacio González, indagado por estafa en Pérez Marexiano, e indaga a directores de la sociedad de bolsa

Si bien la denuncia inicial la presentó Pérez Marexiano, representado por Jorge Barrera, alegando que no tenía conocimiento de la actuación de González Palombo en nombre de la empresa, luego el abogado Ignacio Durán amplió la denuncia y denunció a los directores de la sociedad de bolsa.

En la ampliación de denuncia Durán señaló que se captaban importantes sumas de dinero "bajo la promesa de inversión en instrumentos financieros regulados, generando en las víctimas una apariencia de legalidad, respaldo institucional y rentabilidad, a través de documentación y comunicaciones falsificadas o manipuladas y la decisión de invertir sin la autorización de sus clientes en instrumentos financieros de altísima volatilidad y riesgo extremo (…) lo que derivó en el vaciamiento total de sus cuentas”.

Barrera también amplió la denuncia en tres ocasiones adjuntado estados contables falsos proporcionados por González Palombo, firmas apócrifas de los socios de Pérez Marexiano y se denunció que personas fueron a reclamar a Pérez Marexiano depósitos que nunca ingresaron a la firma , sino a la cuenta personal de González.