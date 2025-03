Cervini: Hay que "recortar gastos superfluos" en Canelones y está dispuesto a endeudarse para dar un "salto de calidad" en saneamiento

Competís con Francisco Legnani (FA) pero también con Alfonso Lereté y Sebastán Andújar (PN). ¿Qué te distingue de los otros candidatos?

Legnani es candidato único por el oficialismo que viene gobernando hace 20 años y él es parte prácticamente de todo el proceso. En la coalición, con los dos compañeros, decidimos tener un programa de gobierno según el perfil de cada uno. El mío se diferencia por ser un programa de propuestas y que busque atender necesidades que no han sido contempladas en ninguna de las gestiones. También propuestas que sean innovadoras. Por ejemplo, yo soy comerciante, emprendedor. Comencé prácticamente sin nada, desde muy abajo, y conozco al detalle las dificultades que tienen los emprendedores para tener un comercio establecido, para que le pueda ir bien económicamente y estar en regla. Mi fuente de ingreso me lleva a tener un gran conocimiento de las trabas que tienen las intendencias. Son una cantidad, en cuanto a la habilitación: comercial, bromatológica, carné de manipulación de alimentos, certificado de potabilidad del agua en algún negocio en donde ni siquiera manipulen alimentos que no estén envasados. Le voy a hablar al emprendedor, al pequeño comerciante, al feriante, a toda esa gente que se encuentra con esas dificultades.

¿Qué planteás? ¿Sacar habilitaciones que no son necesarias? ¿Bajar impuestos?

Aggiornar el tema de habilitaciones y hacer un acompañamiento y no un castigo por parte de la intendencia. Es más, en la Intendencia de Canelones existe el Cuerpo Inspectivo Canario (CIC) y yo, de pique, lo pasaría al Cuerpo de Asesoramiento Canario (CAC). La intendencia cuenta con el personal, con los materiales necesarios para hacer las inspecciones y con la normativa que respalda a los funcionarios. Pueden hacer el control. Pero le tenemos que cambiar el enfoque, no podemos ir a cerrar comercios. Tenemos que brindarles asesoramiento para que puedan lograr estar en el sistema. Si vos cobraste una liquidación por un despido, o renunciaste, o juntaste tu dinero y te querés abrir tu emprendimiento, no puede ser que la opción sea tener mercadería o estar en regla. Hay una cantidad de tasas que se deben de revisar. Eso va a ser básico. Hay algún espacio, en base a que hay gastos superfluos en la intendencia que, a mi criterio, no deben ser realizados y permitirían ahorros de dinero.

¿Cuáles?

El área de comunicación de la intendencia tiene un gasto desmedido que escapa al 'ABC' de lo que tenemos que hacer. Tiene más cámaras y más operarios que todos los cables de Canelones juntos. En el año 2019, la intendencia pagó de sueldos $15.200.000. En 2023, $57.700.000. La intendencia utilizó un aparato de comunicación para promover la figura del intendente que nada más y nada menos terminó siendo presidente de la República.

¿Te parece que la decisión fue por el lado de potenciar una figura que se sabía que iba a ser candidato presidencial?

Yo identifico un gasto no necesario. Claramente eso fue sobre la figura del intendente y a la postre terminó siendo presidente. ¿Que puede ser uno de los motivos? Quizás.

¿Te parece que hay otros gastos que buscaban quizás potenciar la figura de Orsi y no ayudar a Canelones?

No, no. Ahí tendrías que ir a lo fino y manejarte con números porque tirar al voleo no está bueno. Sí, en la parte de comunicaciones, en base a los números oficiales, identificamos eso. Ese gasto en nuestra administración no sería de esa magnitud. La intendencia no puede ser una plataforma de candidaturas políticas, ni de resaltar candidatos políticos. A mí no me interesa hablar del Frente Amplio. Pero hay debes que tiene la intendencia: en saneamiento, turismo, movilidad, policía territorial, infraestructura. En saneamiento, pasados 20 años de gobierno oficialista en donde Francisco Legnani ha estado participando del proceso, se creció muy poco en porcentaje. Si bien el saneamiento es algo que excede al gobierno departamental de Canelones. Depende del gobierno nacional... El primer ministro de Ambiente de la historia, Adrián Peña, planteó el plan más grande de universalización del saneamiento. Fueron más de 100 localidades en un proyecto macro con una gran inversión.

Terminaron quedando 61. Canelones no cambia mucho con este plan.

Tiene una inversión interesante y en una segunda etapa se va a lograr que el Uruguay entero quede con un 90% de saneamiento. Es el primer salto en calidad y en cantidad en la historia. Estamos hablando en esta primera etapa (en Canelones): de Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, La Paz, San Bautista, Santa Rosa, San Jacinto, Pando, Suárez.

El problema es si el gobierno nacional le destina plata a un departamento que es el que más crece en población, junto con Maldonado.

Pero también ahí hay posibilidades de hacer desde la intendencia. Hay muchas cosas que podés hacer desde la intendencia para generarle menos gasto a la OSE. Y que le permita invertir más en la parte de enterrar los caños y la intendencia después ir a bituminizar: un tema de distancias, un tema de los drenajes pluviales, que eso sí lo podés hacer desde la intendencia. Lo dije hace tiempo y hace poco vi que Legnani lo adoptó también. No digo que lo haya sacado de lo mío. Pero una de las posibilidades que manejé es: si en algún momento me tengo que endeudar a través de un fideicomiso, no me temblaría el pulso que sea para aportar en saneamiento. Es un salto en calidad que tenemos que dar. No solo nos permite mejorar la calidad de vida de nuestra gente, nos permite mejorar la calidad de nuestros recursos naturales, con un buen tratamiento de esos residuos. Nos permite crecer en infraestructura, generar las condiciones para el desarrollo inmobiliario, que es necesario para que se ordene el crecimiento que viene teniendo Canelones, y crea el ambiente posible para que lleguen inversiones de envergadura como, por ejemplo, en el desarrollo turístico.

¿Qué ves respecto al turismo en Canelones?

De todo el turismo internacional que entra al país, Canelones hoy solo recibe el 3%. En turismo interno, de los 19 departamentos, Canelones fue el que recibió más visitas, pero el que menos creció. Flores, Rivera, Durazno... todos crecieron más. La intendencia no ha generado el escenario para que lleguen inversiones. No ha dado el salto en infraestructura en Atlántida para que se instalen emprendimientos, pero tampoco lo ha hecho en toda la franja costera que es de 60 kilómetros con 40 balnearios. No hemos tenido un salto en cantidad, ni en calidad, de las bajadas a las playas, para que sean accesibles, para que tengan un ingreso mucho más lindo. Y si vos no le invertís, si no le pones cabeza a generar infraestructura, no vas a recibir turismo. Y nuestros competidores, Maldonado y Montevideo que son los que más reciben turismo internacional, tienen hotel cinco estrellas. Maldonado tiene un centro de convención para recibir turismo de conferencias, que es fuera de temporada. Nosotros tenemos el Aeropuerto de Carrasco, que es el más importante del Uruguay, y ni siquiera hemos fomentado una política. Tenemos que promocionar Canelones como tu primer parada. Hay que generar la infraestructura para que se instale un polo donde, por ejemplo, haya un centro de convenciones a nivel internacional y podamos albergar ese turismo, coordinado en un circuito con hoteles. Hoy tenemos algún hotel importante en Canelones pero no tenemos uno de cinco estrellas. Esas inversiones las tiene que recibir la intendencia y tratar los proyectos con celeridad.

Tu correligionaria Virginia Cáceres plantea hacer a Montevideo un centro de convenciones de "primer nivel". Tienen eso en común. ¿Vos dónde pondrías este centro?

Hay que estudiarlo. Para mí la ubicación estratégica del Aeropuerto Carrasco es fundamental. Hay que ver si se desarrolla un polo de turismo medio cercano o si aprovechamos alguna de las riquezas naturales, Atlántida, otro balneario de la Costa de Oro...

¿Te imaginás hacer un edificio para eso?

Sí, yo pensaría en que llegue una inversión de magnitud. Donde podamos competir como principal centro de conferencias a nivel internacional. Algo innovador, algo lindo. ¿Viste lo que es la estructura del Aeropuerto de Carraco? Algo que sea icónico para el departamento y que genere también el atractivo para que se puedan desarrollar actividades allí.

¿Qué otros problemas tiene Canelones?

Movilidad. Siguen pasando los años. Pasaron blancos, colorados, Frente Amplio. La gente sigue demorando cuatro horas para ir a trabajar y venir de su casa.

¿Y qué estás pensando?

Estamos analizando las propuestas. Está la del tren-tram y tenemos dos ejes más. Uno es el Ferrocarril Central, que conecta Canelones con Montevideo. Sería la única justificación de por qué ese desarrollo de obra se dio por entremedio de las ciudades, con lo que generó la obra. A mucha gente le estropeamos la vida. Comercios que cerraron, lo que fue comerse la obra esa, los problemas que trajo, ciudades que quedaron partidas. Soy de 18 de Mayo y hoes 9 de Mayo y 9 de Mayo. Nos pasa la vía por el medio, nos quedó la policlínica y la comisaría de un lado. Para ir para el otro lado es imposible. Los cruces quedaron mal. Tuvimos que promocionar un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Policía Republicana para que haya vigilante las 24 horas en los túneles subterráneos que dejaron para que cruce la gente. Una obra que no funciona en el primer mundo, la replicaron acá.

Estás criticando al gobierno anterior.

La obra del Ferrocarril Central como tal fue en el periodo anterior a que asumiera Lacalle. Se adjudicó y se dejó establecida la obra. Cualquier cosa que se quisiera cambiar era un cambio y tendría que ser acordado entre la empresa que ya tenía todo organizado y el consorcio que lo ejecutaba.

Pero se negociaron un montón de cambios, sobre todo en esa zona.

Algunos cambios, pero ninguno de gran envergadura o muy poquito porque cambiaba el proyecto original en el cual no pudimos participar. Estuve en contacto permanente con el ministerio y tratamos de hacer los parches que se pudieron. Los túneles no tenían iluminación. Se inundaba. Los túneles habían quedado sin bomba de desagüe previsto por desniveles que no existían. La obra la aprobó el Frente Amplio, no la coalición.

Hace ruido que el Uruguay pague y dé aprobaciones de avance de obra por cosas que ahora estamos escuchando que estaban mal hechas.

Si a vos te hace ruido, a mí me deja loco. Veo la plata que gastaron en los cruces subterráneos que no sirven para nada. En el periodo pasado hice una exposición de 40 minutos mostrando los videos en el Parlamento de cómo tenía que cruzar la gente de mi barrio. Y acá los diputados se agarraban la cabeza. Pero si por lo menos logramos un tren de pasajeros que solucione el tema económico y de tiempo al vecino que se desplaza, sería un acierto. Eso va a demorar un tiempo. Hay que decidir si se hace a través de AFE, si se licita a través de un privado. Pero hay que complementar, porque no tiene que ser la eliminación de transporte como los ómnibus. Hay que conectar estos nervios, porque no todos los vecinos viven cerca de donde va a pasar el tren.

Criticaste también el desempeño de policía territorial de esta intendencia.

Sos el que tenés que vigilar que no te ocupen los terrenos y que no se te formen los asentamientos. Canelones falló. Legnani estaba en la Intendencia de Canelones hace 18 años. Fue el director de Jurídica mientras los asentamientos tenían crecimiento exponencial. ¿Dónde estuvieron las denuncias de la usurpación de terrenos? ¿Dónde estuvieron los controles inspectivos para saber si la obra que se estaba realizando tenía habilitaciones y si correspondían los padrones? Eso no se hizo. Mencionan que tenemos 121 asentamientos hoy, tampoco tenemos la información tan exacta. Yo fui partícipe de realizar denuncias en la intendencia con respecto a la formación de asentamientos y no me dieron respuesta y no hicieron nada. En muchos casos, se abusan de la buena voluntad y del desconocimiento de la gente que compra algo que se piensa que es legal y los poquitos pesos que tiene los usa en comprar un terreno de esos que les venden y son engañados.

Coincidís entonces con Lereté que critica este punto de la administración. En cambio, el director de Seguridad y Convivencia de la comuna, Nicolás Guillenea Marmol, dijo a El Observador que esto "no es verdad".

Que nos muestran las denuncias, que nos muestran la información si cumplieron con el rol de policía territorial, si se presentaron ante una sede judicial cada vez que se formó un asentamiento, cada vez que detectaron. Porque Canelones está municipalizado en todo el territorio, tenemos 30 municipios, ahora vamos a tener 32. Es imposible que vos no detectes un asentamiento que se está creando. Por algún lado llega. Hay zonas donde nosotros pasábamos y veíamos un terreno baldío y hoy está un asentamiento. Están teniendo una omisión en su rol de policía territorial.

¿Relacionado a vivienda qué más hay que hacer?

Hay una cosa interesante para hacer en la intendencia. Genera controversia hablar de los barrios privados. El tema de si vos lo harías, no lo harías... Yo lo haría. Es importante para el crecimiento inmobiliario y para que lleguen inversiones. Genera trabajo. Hoy trabaja una cantidad de gente gracias a los barrios privados en Canelones y no lo podemos cortar. El tema es pensar dónde y cómo. Hay zonas que tienen espacio y que nos captarían inversión, incluso inversión extranjera de desarrolladores inmobiliarios.

En Camino de los Horneros es todo transformable en barrios privados. Pero esa zona ya está.

Hay otras.

¿Cómo cuáles?

En la costa tenés espacio para dar ese crecimiento. Y a la gente le gusta venirse a vivir a esa zona.

¿Hay espacio en la costa?

Hay espacios. Incluso en el este. Yo no me cerraría a la zona exclusiva de Camino de los Horneros. A lo que voy es: yo no me limitaría con los barrios privados y haría una mezcla lo más favorable posible para el departamento, en donde también hay que identificar bien cuál es la cartera municipal de tierras que tenemos. Es de interés identificar cuáles son los terrenos que yo le puedo ceder en comodato al Ministerio (de Vivienda), por ejemplo, para que se instalen cooperativas de vivienda, de trabajo social.

¿En cuanto a infraestructura, qué ves?

Otra cosa que me parece que está mal gestionada. No podemos tener el estado que tenemos en caminería rural. Chacareros, granjeros, pequeños productores se vuelven locos para llegar a sus establecimientos y para sacar la mercadería. No tienen el mantenimiento adecuado. Se rompen los cachilos. Ante cualquier lluvia, todo empeora. No hay una política para mejorar eso por parte de la intendencia. Han hecho algo, obvio. El estado de las calles es negativo, sin ser alguna zona que pueda estar bien. Después, también lo que cuestionamos es la calidad de la obra. Por ejemplo, ciudad de Las Piedras: Batlle de Ordoñez, que es la calle por donde pasa el ómnibus, es paralela a la principal avenida Artigas, duró tres meses y se rompió. Hace poco le fueron a hacer un arreglo, que ni siquiera sabemos si es por garantía de la obra o si estamos pagando de nuevo. Nosotros cambiaríamos radicalmente para dar un mejor servicio al vecino.

Se suele elogiar mucho el sistema de contenedores en Canelones, pero hay problemas, por ejemplo, cuando se rompe un contendedor y hay que cambiarlo...

Para mí es un buen sistema el contenedor domiciliario. Estoy de acuerdo en que se siga avanzando en clasificación con dos contenedores. La compostera... creo que hay que esperar un poco más, a ver si da los resultados esperados. El sistema me parece bien, creo que tiene sus problemas de aplicación. Cuando entregan los contenedores, muchas veces los organizan los municipios. Pasan un parlante o ponen en la página de Facebook del municipio y piensan que con eso está. Y no está. Si vos laburás todo el día, probablemente cuando te entreguen el contenedor no llegás o no te enterás. Un día te despertás y ves que tu vecino tiene el contenedor y no sabés qué difícil que es que te lo den. Vas al municipio y te dicen que no tienen más. Te dicen que llames al 1828 (número de atención de la intendencia) y te agendan y te dicen: 'en este momento no contamos con stock, el municipio le avisará'... Nunca te avisan. Es bravísimo. Eso hay que mejorarlo, tenemos que hacer una entrega mucho más fácil. Hay otro problema en cuanto a que muchas veces el servicio no se realiza de la mejor manera. La empresa o el funcionario que está recolectando no trata el contenedor de la mejor manera y se rompe. Se rompe la tapa, se rompe el perno, se rompen las ruedas. Después es muy difícil poder acceder a un repuesto.

En el fondo, planteás una mejora en la gestión, no un cambio en el sistema.

Continuaría con eso. Ahora, es una pata de la gestión ambiental. En Canelones tenemos grandes problemas con los basurales endémicos. No se resolvieron y hay muchos que han crecido y hay nuevos. Por ejemplo, el Arroyo Las Piedras, límite natural entre Montevideo y Canelones, a los márgenes está tapado de basura. Hoy el funcionario de la intendencia puede multar, puede aplicar la ley de faltas, pero no hay ánimo de hacerlo. El problema tenemos que atacarlo de raíz, aplicando ley de faltas, aplicando multas a través de patentes de vehículos con cámara de vigilancia o con más presencia de personal inspectivo. Pero presentando una solución, hay contenedores grandes que se pueden llevar mientras se hace la transición.

Y en la disposición final, ¿cuál es la solución que vislumbrás vos?

En la gestión del Ministerio de Ambiente de Peña, se logró un acuerdo con todas las intendencias para eliminar los vertederos de residuos a cielo abierto. Ahí hubo una inversión del Poder Ejecutivo a las intendencias que superaba los US$ 10 millones. Muchas intendencias vienen adelantadas. Canelones tiene 500 toneladas de recibos por día y necesita un proyecto que pueda aprovechar mejor los residuos y disminuir la cantidad del residuo sólido que queda.

Ahí había un proyecto que estaba adjudicado (por parte de la intendencia) y que el gobierno nacional dejó en stand-by pensando en otra solución. La otra solución en un momento era la de compartir con Montevideo el sitio de disposición, que se iba a crear para transformar el metanol. Quedó descartado. Ahora hay un proyecto para Empalme Olmos: tiene una autorización ambiental previa, que es parcial.

Ahí tengo entendido que la intendencia avala el sitio de disposición en Empalme Olmos, y que logró pasar las instancias de habilitaciones hasta el momento en el Ministerio de Ambiente. Confío en la calidad del trabajo técnico de los funcionarios que no están identificados con ningún partido político, que tienen la expertise técnica para hacerlo y si cumple con todas las normativas...

Tiene un problema social, ¿no?

En todos lados, nadie quiere el basurero, la funeraria, el baile, pegado a su casa. En lo que hay que concentrarse es si cumple con la normativa y no genera los impactos negativos para los vecinos. En el caso de que no cumpla la normativa, no vamos a estar de acuerdo.

En entrevista con El Observador, un par de meses atrás, Legnani había dicho que la intendencia no había visto el proyecto porque había archivado el expediente a la espera de que decidiera el gobierno nacional. Por otra parte, había una nota de Búsqueda donde vecinos acusaban a la intendencia de mentir al decir que no tenían información sobre este proyecto...

(El exdirector de Gestión Ambienta de la intendencia, Leonardo) Herou participó como director en las conversaciones con respecto al proyecto de Empalme Olmos con el Ministerio de Ambiente. La intendencia está en conocimiento y sin el aval de la intendencia no hubiera avanzado.

Sobre tu pasaje de Ciudadanos a Vamos Uruguay, le dijiste a La Diaria que la mirada de Robert Silva es "más montevideana"...

Nos pareció en ese momento que teníamos que seguir con el ánimo de los que nos identificamos peñistas. Adrián tenía una mirada hacia el interior principalmente. La mayoría de nuestros compañeros de Ciudadanos son del interior y entendimos que, para desarrollar nuestro proyecto, el mejor camino era acompañar a Pedro (Bordaberry) en el regreso.

Pensando a largo plazo el Partido Colorado, que históricamente estuvo asociado a Montevideo donde ahora tienen el dominio el Frente Amplio, ¿se plantean "vamos a privilegiar un poco más el interior porque capaz ahí tenemos más terreno para ganar"?

El trabajo que comenzó a hacer Adrián cuando creó Ciudadanos para la llegada de Talvi tuvo mucho que ver con el trabajo en el interior y con acompañar ese proceso de identificación y de formación de referentes. Todo lleva un proceso. Hoy estamos mucho mejor que hace cinco años atrás. En octubre, (de Ciudadanos) llevamos 12 candidatos encabezando listas dentro de Vamos Uruguay a la diputación y ahora tenemos candidatos a intendentes: Daniel Argañaraz en Artigas, Federico Silva en Tacuarembó, Ana Hunter en Durazno, Pablo Lanz en Florida, Walter Cervini en Canelones, Robert Bouvier en Lavalleja, Néstor Causa en Soriano. Eso es tener presencia en el interior. Yo creo que fue acertado apoyar a Pedro en el regreso. Creo que marcamos la impronta de trabajo el 15 de febrero cuando presentamos 47 proyectos de ley. Ahí volví a presentar el proyecto de ingreso de funcionarios públicos a las intendencias bajo el mismo sistema de la administración central, que fue el último proyecto que dio batalla a Adrián en el Senado, que faltó un voto. Es un instrumento de justicia social y de igualdad y de libertad para las personas. Que puedan elegir al candidato que quieran o al partido que quieran, sin depender de su trabajo, y que cualquier hijo de vecino, no sólo de Canelones sino de todo el país, tenga la misma oportunidad que si es amigo de un político, familiar, si fue a un comité de base o a un club político. Y nos va a permitir mejorar en eficiencia la gestión. El promedio de ingreso por contratación directa es del 56% en todo el país. Está lejos de ser una excepción y cerca de ser una práctica diaria.

En la elección nacional pasada, Ciudadanos se dividió en dos: los que se quedaron con el nombre Ciudadanos (que fueron con Bordaberry) y los que quedaron con el número de lista 600 (que fueron con Silva).

El acuerdo fue un poquito más entreverado. Cuando se dio la separación, los que fomentaron Crece ante la candidatura de Robert, siguieron con Crece, nosotros seguimos con Ciudadanos y le prestamos el 600 para octubre.

¿Para octubre nomás? ¿En el futuro, 600 y Ciudadanos va a ser lo mismo?

No se si va a estar participando en las elecciones, es un tema más interno...

¿Pero sigue existiendo Ciudadanos como esta sensibilidad centro-izquierda en el Partido Colorado?

Ciudadanos sigue existiendo, tiene su orgánica, tenemos cuatro legisladores que fueron electos en octubre y compañeros en todos los departamentos del país. Hacemos nuestras reuniones, estamos actualmente integrando Vamos Uruguay y estamos apoyando a Pedro Bordaberry.

La pregunta va por el lado de si van a licuar Ciudadanos en Vamos Uruguay o si Ciudadanos se va a mantener como sector durante estos 5 años.

Tenemos un arraigo muy fuerte con Ciudadanos, principalmente los que nos sentimos peñistas. Entonces, esa mística que tiene Ciudadanos va a continuar, por más que estemos dentro de Vamos Uruguay. Es un tema de sentimientos a un nombre y a un número por el cual Adrián peleó tanto. Lo armó desde la génesis para la llegada de Ernesto y, con lo que nos pasó, es algo también muy sentimental para nosotros.

Es la conexión emocional de ustedes, pero la persona de centro izquierda, que no quiere votar al Frente Amplio, ¿sigue encontrando en Ciudadanos la representación de su pensamiento?

Creo que la gente toma las decisiones en base a cómo actuamos los políticos. El primer proyecto que presenté es el de ingreso de funcionarios. Ahí creo que hay gente de derecha que está de acuerdo y gente de izquierda. En el sentido que vayamos trabajando y presentando proyectos de ley o acompañando proyectos de ley, va a ser la gente que identifique en qué espectro político nos movemos. Yo me siento de centro. Y creo que hay una cantidad de personas en Uruguay que se identifica de centro.