Charles Carrera dijo que su nombre "no será utilizado como herramienta para trabar" un proceso electoral "de cambio"

En tal sentido, destacó que sus compañeros ya le habían dado el " alto honor " de elegirlo para ocupar el tercer lugar , pero argumentó que " si se me está usando políticamente para dañar un proceso electoral en el cual el Frente Amplio tiene la posibilidad real de volver a las elecciones, mi nombre, el nombre de Charles Carrera, no será utilizado como herramienta para trabar este proceso que se viene, que es un proceso de cambio, donde lo que hay que tratar son las urgencias de la gente".

"Cuando me dieron el honor de ser senador de la República, yo tenía la opción de haberme sentado en esa banca como un actor privilegiado de la historia y ver cómo el gobierno herrerista venía a sacarnos todos los derechos, cómo el gobierno herrerista entregaba el mayor activo al país, que es el Puerto, cómo cedía soberanía. Pero yo no opté por el camino de sentarme ahí, sino que opté por el camino de ir, de interpelar y de denunciar ", aseguró.

En la misma línea, agregó que para él "eso es una causa nacional, porque ahí existieron una serie de delitos, de irregularidades, y lo mínimo sería un abuso innominado de funciones. Lo mínimo. Pero bueno, por una acción que tomé hace 12 años atrás, por esa acción se dice que a mí sí se me puede imputar por abuso innominado de funciones".

"Quizás que lo que hice fue representando fielmente el mandato que me dio la ciudadanía, que me dieron ustedes compañeras y compañeros, los compañeros de la 609, los compañeros del Frente Amplio, cumplí ese mandato y en ese sentido tengo la conciencia tranquila que los representé (...) la causa de los pueblos no admite la menor demora y eso es lo que tenemos que hacer, militar con toda la fuerza y bueno, en unidad. Me he sentido respaldado y acompañado todo este tiempo, pero Charles Carrera no va a ser ningún obstáculo", subrayó.

"Seguiré luchando, porque uno cuando abraza esta causa, lo hace para toda la vida. Así que muchas gracias", cerró Carrera.

Carrera no integrará lista al Senado

La ex vicepresidenta de la República y exsenadora por el Frente Amplio (FA), Lucia Topolansky, confirmó que el exsenador Charles Carrera no formará parte de ninguna lista al Senado tras el pedido de desafuero de la Fiscalía por casos de utilización indebida de los servicios del Hospital Policial.

"El senador tomó la decisión de renunciar a la banca, eso ya está planteado, ya se elevó a la presidencia del Senado", dijo en conversación con Radio Oriental y reveló que "se está llevando una carta a la Corte Electoral" con su renuncia a la lista.

"Uno no puede no aceptar los procedimientos judiciales y él tendrá todas las garantías igual que cualquier ciudadano de a pie para defender y poner sobre la mesa sus razones como le corresponde a cualquier persona", sostuvo.

De acuerdo con Topolansky lo que pasó con Carrera fue un problema que ya solucionaron rápidamente. "Para nosotros la lucha continúa", dijo.

Consultada por cómo llegaron a la decisión de dejar afuera de la lista al exsenador, Topolansky mencionó que lo hicieron de forma conjunta sin "ninguna discrepancia".

En los últimos días la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Silvia Porteiro, pidió el desafuero del senador Charles Carrera en el marco de la investigación por el caso de Víctor Hernández, un civil que fue atendido en el Hospital Policial y recibió tickets de alimentación bajo orden del frenteamplista.