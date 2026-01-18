Dólar
Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 18 de enero

En la mayoría de regiones del país, el viento alcanzará ráfagas de hasta los 60 kilómetros por hora

18 de enero 2026 - 8:37hs
20250625 Frio, invierno, viento, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el domingo 18 de enero será un día con cielo nuboso en Uruguay y probabilidad de precipitaciones aisladas, con vientos moderados a fuertes en varias regiones del país.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará nubosa y con precipitaciones. Las ráfagas de viento alcanzarán los 60 kilómetros por hora.

Para la tarde noche, estará algo nuboso y continuará ventoso. Durante toda la jornada las temperaturas irán desde 16 °C a 25 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana presentará cielo nuboso con probabilidad de tormentas aisladas. Los vientos máximos serán de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso y con viento persistente. Las ráfagas ascenderán hasta 60 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 12 °C y 25 °C.

Suroeste

En esta parte del país -al igual que en casi todo el territorio- la mañana estará nubosa y ventosa, con probabilidades de lluvia. Los vientos máximos serán de hasta 60 kilómetros por hora.

Más tarde, estará algo nuboso con períodos de nuboso, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y temperaturas que irán desde los 17 °C a los 28 °C.

Centro Sur

Para la mañana se espera un cielo nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, acompañado de rachas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora asociadas a tormentas.

Más tarde estará algo nuboso y nuboso. Los vientos continuarán intensos y las temperaturas rondarán entre los 15 °C y los 27 °C.

Norte

En la región norte del país se espera una mañana nubosa, con precipitaciones y probables tormentas. El viento será levemente menor que en el resto del país, alcanzando los 40 kilómetros por hora.

En la tarde noche llegarán las tormentas, y con ellas los vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 15 °C a los 30 °C.

Clima Uruguay Inumet

