Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 18 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el domingo 18 de enero será un día con cielo nuboso en Uruguay y probabilidad de precipitaciones aisladas, con vientos moderados a fuertes en varias regiones del país.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará nubosa y con precipitaciones. Las ráfagas de viento alcanzarán los 60 kilómetros por hora.
Para la tarde noche, estará algo nuboso y continuará ventoso. Durante toda la jornada las temperaturas irán desde 16 °C a 25 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana presentará cielo nuboso con probabilidad de tormentas aisladas. Los vientos máximos serán de hasta 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará nuboso y con viento persistente. Las ráfagas ascenderán hasta 60 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 12 °C y 25 °C.
Suroeste
En esta parte del país -al igual que en casi todo el territorio- la mañana estará nubosa y ventosa, con probabilidades de lluvia. Los vientos máximos serán de hasta 60 kilómetros por hora.
Más tarde, estará algo nuboso con períodos de nuboso, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y temperaturas que irán desde los 17 °C a los 28 °C.
Centro Sur
Para la mañana se espera un cielo nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, acompañado de rachas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora asociadas a tormentas.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso. Los vientos continuarán intensos y las temperaturas rondarán entre los 15 °C y los 27 °C.
Norte
En la región norte del país se espera una mañana nubosa, con precipitaciones y probables tormentas. El viento será levemente menor que en el resto del país, alcanzando los 40 kilómetros por hora.
En la tarde noche llegarán las tormentas, y con ellas los vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Las temperaturas irán desde los 15 °C a los 30 °C.