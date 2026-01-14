"Prácticamente 10°C menos": meteorólogo adelantó que este jueves ingresa una masa de aire frío a Uruguay

Desde el lunes, Uruguay registró varios días consecutivos con temperaturas altas en todo el país . Esta situación climática se mantendrá hasta la noche del jueves, cuando se dará un cambio en las condiciones del tiempo producto del ingreso de una masa de aire frío, aseguró a El Observador el meteorólogo Mario Bidegain .

De acuerdo con el experto, el país se mantendrá tanto miércoles como jueves con "altas temperaturas" con máximas que el día de mañana rondarán los 38°C y los 40°C en el oeste.

Sin embargo, "a última hora de mañana (jueves)" la situación cambiará con el "ingreso de una masa de aire frío" , adelantó el especialista.

El pasaje de este frente no traerá "mucha lluvia" , pero sí un descenso de las temperaturas de cara al viernes, con máximas que en Montevideo se ubicarán en los 25 °C. "Prácticamente 10 °C menos que el jueves" , puntualizó.

De cara al sábado habrá un pequeño ascenso de las temperaturas, provocando que sea "el día más lindo" del fin de semana.

El domingo volverán a caer las temperaturas producto de "un nuevo ingreso de una masa de aire frío", con 24 °C de máxima. Durante la jornada, aseguró Bidegain, no se prevén precipitaciones.

Tras esto, y de cara a la próxima semana, se dará la "recuperación de las temperaturas", retomando las cifras normales para la época. "De lunes 19 al domingo 25 habrá tiempo bueno, con ascenso en temperatura", afirmó.

Para el jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé máximas de entre 32 y 33 °C y de cara al viernes cifras de entre 25 y 28 °C. En Montevideo se pasarán de los 33 °C a los 25°C.