Meteorólogo anunció precipitaciones para esta semana y adelantó que febrero tendrá "menos lluvia que enero"

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó este lunes su pronóstico en cuanto al reparto de lluvias para el resto del mes de enero, tras el pasaje del ciclón extratropical que afectó el sur del Uruguay durante este fin de semana .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En Informativo Sarandí, el experto comenzó destacando los importantes acumulados que se registraron en el país, con cifras que en Canelones alcanzaron entre 100 y 105 milímetros y acumulados generales en la zona sur que rondaron los 70 milímetros .

Tras el pasaje del ciclón, Ramis anunció nuevas precipitaciones para el jueves 15 , con afectaciones para "prácticamente todo el país". "Después el 17 habría otra un poco más raleada" , aseguró.

PRONÓSTICO De las lluvias a los días de verano: expertos anunciaron que vuelve el calor a Uruguay con máximas de hasta 40°C

VIDEOS Así golpeó el ciclón extratropical en Uruguay: los videos y las fotos del paso del fenómeno climático

Finalmente, reveló que las últimas lluvias previstas para el mes de enero tendría lugar entre el 25 y 27 , con cifras de precipitaciones "bastante buenas" .

De cara a febrero, el experto mencionó que será un mes caracterizado por un "subibaja permanente" de temperaturas "pero con menos lluvia que enero".

"Ahora en verano se da la invasión de aire más cálido y después aire más fresco, y entonces entre las dos forman células de tormenta y buena lluvia", explicó.

Consultado respecto a si prevé un fenómeno similar al del fin de semana en los próximos días, Ramis respondió irónicamente: "negativo a tope".

El pronóstico para este comienzo de semana

Tras el pasaje del ciclón extratropical que afectó sobre todo la zona sur del país, expertos anunciaron una mejora desde este lunes, con varios días de calor.

Este domingo, en diálogo con El Observador, el meteorólogo Nubel Cisneros aseguró que desde el lunes "vuelve el calor en todo el territorio nacional".

"Un comienzo de jornada fresco con algunas neblinas, luego calor intenso", aseguró el experto.

Esta situación climática se mantendrá hasta "por lo menos el próximo viernes", jornada en la que prevé "algún episodio de lluvia cortito".

"El calor se va a mantener hasta el viernes. El fin de semana por ahora estaría sin lluvias", mencionó Cisneros a este medio.

Este lunes y también en conversación con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain anunció "tiempo bueno" con "temperaturas muy agradables" en Montevideo para los próximos días.

Las máximas serán de 30, 29, 30 y 32 °C entre el lunes y el jueves, cuando se producirá una "desmejora" en la noche, que causará un descenso en las temperaturas, con máximas de hasta 24 °C.