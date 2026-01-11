Dólar
Nacional / PRONÓSTICO

De las lluvias a los días de verano: expertos anunciaron que desde el lunes "vuelve el calor en todo el territorio nacional"

"Un comienzo de jornada fresco con algunas neblinas, luego calor intenso", pronosticó el meteorólogo Nubel Cisneros en diálogo con El Observador para el lunes

11 de enero 2026 - 14:51hs
Vuelve el calor desde el lunes

Vuelve el calor desde el lunes

Foto: Inés Guimaraens

Desde el viernes Uruguay sufrió en diversas localidades varios episodios de lluvias y fuertes vientos, que provocaron una caída en las temperaturas. Ahora, y tras el pasaje de un ciclón extratropical que afectó sobre todo la zona sur del país, expertos esperan una mejora de cara a las próximas horas, con varios días de calor.

El fuerte clima dejó importantes acumulados de lluvia que causaron inundaciones en la rambla de Punta del Este y en otras zonas del país.

Durante la jornada en Montevideo, las temperaturas fueron desde los 17 a los 22 °C. En el resto del país las máximas rondaron los 25 a 29 °C, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Para este domingo, las máximas van desde los 24 a los 30 °C en todo el Uruguay. De cara al lunes, las temperaturas se mantendrán en ascenso con máximas que en la capital alcanzarán los 30 °C. El martes, la máxima será de 29 °C y el miércoles de 28 °C, informó Inumet.

En diálogo con El Observador, el meteorólogo Nubel Cisneros aseguró que desde el lunes "vuelve el calor en todo el territorio nacional". "Un comienzo de jornada fresco con algunas neblinas, luego calor intenso", aseguró el experto.

Esta situación climática se mantendrá hasta "por lo menos el próximo viernes", jornada en la que prevé "algún episodio de lluvia cortito".

"El calor se va a mantener hasta el viernes. El fin de semana por ahora estaría sin lluvias", mencionó Cisneros a este medio.

En su cuenta de X, el meteorólogo Mario Bidegain anunció también que en las próximas horas el tiempo "mejora" en Uruguay.

En base a unas imágenes satelitales de GOES19, el experto mostró que el pasaje de nubosidad, "asociado a la depresión frontal" que generó lluvias y tormentas en Uruguay, se está alejando sobre el océano Atlántico.

"El tiempo mejora sobre Buenos Aires y Uruguay. ¡Vuelve el verano!", destacó.

Para el próximo lunes Inumet prevé en Montevideo una jornada algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas sobre la mañana.

De cara a la tarde, el clima estará claro y algo nuboso. La mínima será de 16 °C y la máxima de 30 °C.

El martes la situación será similar, con una mañana algo nubosa y una tarde igual, con vientos de hasta 40 km/h, mínimas de 17 °C y máximas de hasta 29 °C.

calor lluvias Ciclón extratropical Inumet

