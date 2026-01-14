Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 15 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el jueves 15 de enero será un día algo nuboso en casi todo Uruguay, con probable formación de tormentas aisladas en algunas partes.
Mientras que por la tarde noche se esperan precipitaciones y tormentas aisladas. En algunas costas, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
Para la tarde noche, estará algo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos máximos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas irán desde los 22 °C a los 33 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y neblinas. Los vientos ascenderán hasta los 30 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos serán de hasta 50 kilómetros por hora y se esperan probables rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas rondarán entre los 19 °C a los 33 °C.
Suroeste
En esta parte del país la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. Más tarde, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento serán de hasta 40 kilómetros por hora en toda la jornada y temperaturas que irán desde los 21 °C y 32 °C.
Los vientos por su parte, ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora.
Centro sur
Durante la mañana, estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. Las rachas de viento serán de hasta 40 kilómetros por hora. Más tarde estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, a su vez los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 32 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un aumento de nubosidad con probable formación de tormentas aisladas. En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas, neblinas y bancos de niebla.
Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 22 °C a los 32 °C.