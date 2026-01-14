Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 15 de enero

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el jueves 15 de enero será un día algo nuboso en casi todo Uruguay , con probable formación de tormentas aisladas en algunas partes.

Mientras que por la tarde noche se esperan precipitaciones y tormentas aisladas . En algunas costas, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora .

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa , con períodos de cubierto y vientos de hasta 40 kilómetros por hora .

Para la tarde noche , estará algo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas . Los vientos máximos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas irán desde los 22 °C a los 33 °C .

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y neblinas. Los vientos ascenderán hasta los 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos serán de hasta 50 kilómetros por hora y se esperan probables rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas rondarán entre los 19 °C a los 33 °C.

Suroeste

En esta parte del país la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. Más tarde, estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Las rachas de viento serán de hasta 40 kilómetros por hora en toda la jornada y temperaturas que irán desde los 21 °C y 32 °C.

Los vientos por su parte, ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora.

Centro sur

Durante la mañana, estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. Las rachas de viento serán de hasta 40 kilómetros por hora. Más tarde estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, a su vez los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 32 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un aumento de nubosidad con probable formación de tormentas aisladas. En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas, neblinas y bancos de niebla.

Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 22 °C a los 32 °C.