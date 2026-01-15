Dólar
Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 16 de enero

Las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre los 16 °C y 25 °C, según el organismo oficial

15 de enero 2026 - 21:40hs
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el viernes 16 de enero será un día con precipitaciones aisladas y tormentas en Uruguay. En algunas partes, los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará cubierta a nubosa y algo nubosa, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas.

Para la tarde noche, estará claro y algo nuboso. Los vientos máximos serán de hasta los 40 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas irán desde los 16 °C a los 25 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas. Los vientos máximos serán de hasta los 40 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará algo nuboso con períodos de claro y precipitaciones aisladas. Los vientos máximos descenderán hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 16 °C a los 28 °C.

Suroeste

En esta parte del país la mañana estará cubierto a nuboso, precipitaciones y probables tormentas. Los vientos máximos serán de hasta 40 kilómetros por hora en zonas costeras.

Más tarde, estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. Las rachas de viento ascenderán hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas que irán desde los 18 °C y 31 °C.

Centro sur

Durante la mañana, estará cubierto a nubosa, con precipitaciones y tormentas aisladas. Más tarde estará algo nuboso y nuboso con períodos de claro y probables precipitaciones aisladas. Las rachas de viento serán de hasta 40 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas rondarán entre los 17 °C y los 30 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, neblinas y bancos de niebla. En la tarde noche estará cubierto a nuboso con precipitaciones y tormentas aisladas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 18 °C a los 28 °C.

Clima Uruguay Inumet Montevideo

