Inumet emitió alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes: las zonas afectadas
La advertencia meteoróloga, que comprende a nueve departamentos, entrará en vigencia a las 14:30
15 de enero 2026 - 12:16hs
Inés Guimaraens
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afectarán a nueve departamentos del país.
La advertencia meteoróloga entrará en vigencia a las 14:30 horas y será actualizada, en principio, a las 16:30 horas o "ante cambios significativos".
Según el organismo oficial del tiempo, la alerta responde a una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".
Sin embargo, puntualizó que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".
Principales localidades afectadas:
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim y Tomás Gomensoro.
Colonia: todo el departamento.
Flores : Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.
Florida : 25 de Agosto, Cardal y Independencia.
Paysandú : Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
RíoNegro : Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.
Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
San José : Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.