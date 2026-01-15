Inumet emitió alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" y lluvias abundantes: las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afectarán a nueve departamentos del país.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La advertencia meteoróloga entrará en vigencia a las 14:30 horas y será actualizada, en principio, a las 16:30 horas o "ante cambios significativos".

Según el organismo oficial del tiempo, la alerta responde a una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 14 de enero

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 15 de enero

En tal sentido, Meteorología advierte que en zonas de tormentas " se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes ".

Sin embargo, puntualizó que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".

Captura de pantalla 2026-01-15 121831

Principales localidades afectadas:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim y Tomás Gomensoro.

Colonia: todo el departamento.

Flores : Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

Florida : 25 de Agosto, Cardal y Independencia.

Paysandú : Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro : Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

San José : Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: todo el departamento.