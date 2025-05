Concurso de Pablo Carrasco como persona física se laudará en Tribunal de Apelaciones: los argumentos en contra y a favor del empresario

La semana pasada Carrasco, representado por el abogado Fernando Vollono, presentó un recurso para revocar el concurso contra su cliente, dictado por el juez Leonardo Méndez y solicitado por una familia que reclama que el empresario no pagó US$ 83.971 de un arrendamiento de un campo, deuda que la justicia entiende no puede saldar ante la liquidación de Conexión y Hernandarias XIII, de las cuales era socio administrador.

El abogado aseguró que los créditos que se le reclaman no están vencidos, negó que Carrasco ejerciera actos de comercio a nombre propio y alegó que no tiene un estado de "insolvencia", sino una situación de "falta de disponibilidad financiera" por las liquidaciones de sus empresas.

Además, pidió el cambio del síndico a cargo del concurso, Alfredo Ciavattone, ya que es el mismo que está a cargo por disposición judicial de Conexión Ganadera y Hernandarias, esta última "deudor principal" del arrendamiento.

La apelación fue respondida por la defensa de los reclamantes, encabezada por los abogados Santiago Alonso y Graciana Abelenda, que marcaron que Carrasco era responsable de los deudas, reafirmaron que el exdirector de Conexión era comerciante y recordaron que el empresario solicitó una prórroga para pagar lo debido pero no lo hizo.

Los argumentos que se discuten sobre el concurso a Pablo Carrasco como persona física

Vencimiento de la deuda

En la apelación presentada a la justicia, a la que accedió El Observador, Vollono alegó que el concurso a Carrasco se basó en una deuda que no estaba vencida. El pago del arrendamiento de la estancia, utilizada por Hernandarias, vencía el 29 de diciembre de 2024 y la empresa tenía diez días para pagar.

Finalizado ese plazo, el defensor marcó que la deuda venció a los tres meses, plazo que no había sido superado cuando los denunciantes presentaron la solicitud de concurso, el 10 de marzo.

Para el representante de Carrasco, que firmó el contrato junto al también exdirector de Conexión Gustavo Basso, esto vuelve al concurso "absolutamente nulo" y "provoca una flagrante indefensión".

En la respuesta a la apelación de Carrasco, la abogada Abelenda marcó que el plazo para pagar el arrendamiento del campo de sus clientes venció el 10 de enero, sin el plazo extra que alega el defensor del exdirector de Conexión.

Calidad en la que Carrasco firmó el contrato

Vollono refiere a Carrasco como "fiador" en el contrato entre los reclamantes y Hernandarias, y en un punto marcó que "no se acreditó que el crédito hubiere sido presentado para su verificación" en el concurso de Hernandarias. "Si ello no aconteció, no puede reclamar al fiador lo que no puede reclamarse al deudor principal", agregó.

La contraparte explicó que en el contrato entre sus clientes y Hernandarias tanto Carrasco como Gustavo Basso eran deudores solidarios sin beneficio de excusión, por lo que la familia tenía "la libertad de elegir a cualquiera de los deudores solidarios para reclamar ante el escenario de incumplimiento".

Incluso citó el contrato entre las partes, que marca que Carrasco y Basso "se constituyen como fiadores solidarios, lisos y llanos pagadores de todas y cada una de las obligaciones contraídas por la arrendataria en el presente contrato, renunciando expresamente al beneficio de excusión".

Comerciante a nombre propio o no

En las audiencias que dirimieron el concurso de Carrasco, Vollono marcó que "el comerciante debe estar en actividad" al momento de una solicitud del proceso concursal a su persona física, y explicó que cuando se presentó la solicitud en marzo él "ya no estaba en actividad".

"Nunca se menciona o siquiera esboza cual sería la actividad comercial que desarrolla Carrasco a nombre propio, salvo que la (solicitud) misma incurriere en el error de considerar la actuación de Carrasco en representación de las sociedades como actos de comercio a nombre propio", se lee en el recurso presentado la semana pasada.

Abelenda postuló que Carrasco "negó ser comerciante pero no presentó ni un solo medio probatorio tendiente a respaldar sus afirmaciones". Para la abogada es un “hecho público, notorio y evidente” que Carrasco comerciaba a nombre propio, algo que se puede ver en “su currículum vitae publicado en la web” o “con solo tipear en Google 'Pablo Carrasco' comerciante o empresario”, remarcó.

Además, enfatizó que su rol “no se limita” a su actividad como socio administrador de Conexión, Hernandarias XIII y Del Terruño –otra tomadora de ganado, también concursada– sino que también desempeñaba el mismo rol en empresas como Hernandarias y Conexión Genética, compañías que no han sido concursadas, y comerciaba “en otros rubros, tales como reducción de la huella de carbono, producción cárnica y energética”. Con este argumento también desacredita que con el cierre de Hernandarias Carrasco culminara su actividad.

“Estamos ante una persona física que realiza actos de comercio, contando con amplia experiencia, a tal punto que detenta el cargo de ‘vicepresidente de la Cámara de Comercio del Mercosur’”, añadió.

La insolvencia

Vollono marcó que Carrasco no puede "cancelar" el crédito por el concurso a Hernandarias, por lo que su situación "no se traduciría" en un estado de insolvencia, como marcan los denunciantes, sino en una "falta de disponibilidad financiera".

Para el empresario la insolvencia "debe resultar de un activo insuficiente para cancelar los pasivos, o de una imposibilidad de asumirlos en tiempo", pero en este caso "por el crédito post concursal" que derivaría de la liquidación de Hernandarias "existe patrimonio más que suficiente" para repararlo.

En ese sentido, indicó que "si no paga porque el embargo trabado por el propio juez" en el concurso a Conexión y Hernandarias "le impide disponer de sus bienes", Carrasco ya "está impedido de cumplir con sus obligaciones" y "es la decisión judicial la que le convierte en insolvente". "Es una suerte de profecía autocumplida".

Para la abogada es claro el estado de insolvencia de Carrasco, debido a que "se encuentra en un estado que le impide cumplir con sus obligaciones", algo que se manifiesta con el pago del arrendamiento. "El concursado tampoco presentó contabilidad ni estado contable alguno como medio probatorio de su solvencia", se lee en otra sección de su respuesta.

También recordó que en la primera audiencia judicial que trató la solicitud de concurso Vollono pidió una prórroga para alcanzar un acuerdo, pagar las deudas y devolver el campo a la familia denunciante, algo que necesitaba la aprobación del síndico ya que hay 1.400 vacas de Conexión en el lugar, pero finalmente no se concretó el arreglo.

Abelenda redactó que estas actitudes demuestran que la intención de Carrasco "era dilatar la declaración de su concurso necesario, puesto que primero se opuso sin ofrecer medios probatorios para determinar su solvencia y posteriormente se obligó a hacer algo que depende exclusivamente del síndico".

Por otro lado, la representante de los reclamantes también criticó que Carrasco afirme que tras el concurso de Hernandarias contará con "patrimonio más que suficiente" para pagar el arrendamiento. Según Abelenda, esto parte de "una hipótesis infundada sobre el patrimonio de Hernandarias XIII, cuya delicada situación financiera es de público conocimiento".

Citando al síndico, en la compañía "ni siquiera había disponibilidad de efectivo para afrontar los costos de una auditoría de ganado privada, se adeudaban salarios del personal de los campos, aportes a la seguridad social y otros rubros análogos".

"Adicionalmente, aludir a patrimonio más que suficiente resulta aventurado, cuando el mismo recurrente presentó a los inversores una 'auditoría' que desnudaba un déficit de aproximadamente US$ 250 millones, desconociéndose incluso la situación fiscal de las empresas que administra así como de su patrimonio personal", continuó.

La discusión sobre el síndico a cargo del concurso

Según Vollono, la designación de Ciavattone como síndico del concurso sobre la persona física de Carrasco causó "agravio y sorpresa" a su defensa, ya que se trata del mismo encargado del concurso a Hernandarias, "deudor principal" del pago que se le reclama a su cliente, por lo que entiende que "hubiere correspondido que se designara otro profesional".

Esto, explicó, "traería aparejado una contraposición de intereses entre lo que puede corresponder a la masa pasiva de Hernandarias y a la masa activa del concurso personal". "Queda a cargo de una misma sindicatura la gestión y defensa de intereses claramente contrapuestos", expresó.

El abogado también recordó que el propio Ciavattone pidió dilatar los plazos para la verificación de créditos de Conexión y Hernandarias, pero "aún así se designa, una y otra vez, al referido síndico en nuevos procedimientos concursales".

Abelenda, por su parte, recordó que la investigación sobre la operativa de Conexión y sus derivados es "uno de los casos más complejos de la historia del país, partiendo no solamente de la cantidad de clientes y los montos de sus créditos, sino por tratarse de gestión de empresas ganaderas, con las particularidades que la gestión de estas conlleva". En ese sentido, destacó que es "indiscutible que el síndico designado cuenta con experiencia previa en el manejo de empresas del rubro y conoce el negocio".

Además, afirmó que Carrasco gestionaba el "conjunto económico", catalogado como "diversas personas, físicas y jurídicas, que conforman una estructura que responde a un mismo poder de dirección económica o unidad de mando, y quedan sujetas a la misma estrategia empresarial", investigado por Ciavattone.

"La designación de un mismo síndico procura considerar la situación de forma global, generando sinergias y optimizando recursos, que redunden en beneficios para todos los interesados y garanticen sus derechos", concluyó Abelenda.