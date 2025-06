"Confirmaron las pesadillas" y "sigue adelante": nuevo cruce entre el gobierno y la oposición por compra de estancia María Dolores

La comisión de Ganadería del Senado sesionó este lunes luego de que los legisladores de la oposición pidieran la comparecencia de las autoridades tras la compra de la Estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

En la conferencia posterior, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, consideró que le “gusta ver el medio vaso lleno” porque este tipo de temáticas no son comunes que se discutan a nivel parlamentario. “Desde ese punto de vista es una satisfacción”, dijo y agregó que se habló “muchas horas sobre Colonización”.

Sobre la compra del campo, Fratti dijo que “la conveniencia” es que está en la zona de la cuenca lechera y de la urbanización , por lo que los hijos de los futuros colonos no tendrán inconvenientes en llegar a los centros de estudios.

Fratti dijo que es “ falso ” que las autoridades del INC no fueron a ver la estancia y aseguró que durante “Semana Santa los dos directores de Colonización fueron a ver el campo”. “No hay peor sordo que el que no quiere escuchar y peor ciego que no quiere ver”, insistió el secretario de Estado por las críticas de la oposición.

Por su parte, el subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula, sostuvo que la compra se dio en el marco de los compromisos de campaña del Frente Amplio. “Hay un compromiso político de que la lechería es un rubro a desarrollar y es necesario el rol del Estado”, agregó el jerarca y dijo que en el caso de María Dolores hay “un foco en los jóvenes” por la cercanía con centros de estudios.

Fratti aseguró que la compra “no es ilegal”, porque si fuera así la compra “cae”. “La compra sigue adelante”, sostuvo el ministro.

A su vez, explicó que “no es inundable como la gente piensa que viene la creciente y se lleva el ganado”. Carámbula complementó que “son campos que pueden tener algún problema de inundación pero son muy buenos para la producción”, y puso como ejemplo el engorde del ganado y la zona de recría. El forraje está pensado en la zona de riego, añadió el subsecretario.

Fratti también abordó la polémica de si los pivots de riego estaban dentro de la compra de US$ 32,5 millones. “Si no los quieren entregar, tendrán que litigar”, según el ministro porque “la abogada fue muy clara que están dentro de la compra”.

Por su parte, los senadores del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, y del Partido Colorado, Tabaré Viera, también brindaron declaraciones luego de la sesión de la comisión.

Da Silva indicó que los campos en Florida que tienen el mismo índice de cognac que María Dolores “son un 39% más baratos”. “Todo esto indica que el no tener un proyecto, una hoja de ruta, que el tema de María Dolores va a ser un barril sin fondo que no sabemos hasta cuándo el pueblo uruguayo va a tener que pagarlo”, apuntó el senador.

Además, adelantó que la comisión de Ganadería le va a “hacer un seguimiento estricto” a Colonización. “No son dos pesos, US$ 32,5 millones son lo suficientemente onerosos para que no se lo tome con la seriedad que ni el Ministerio de Ganadería ni Colonización se lo están tomando”, añadió y dijo que durante las ocho horas de la sesión “confirmaron todas las pesadillas” con respecto a la compra de la estancia.

Viera, por su parte, dijo que “no hubo un informe técnico”. “Lo puede haber ahora, pero en el expediente –y yo aprendí que lo que no está en el expediente no está en el mundo– aparece mucho después del acta de decisión de compra”, añadió.

Sobre la compra de los pivots de riego, el colorado insistió que no “están incluidos”. “Ese precio de US$ 2 millones del riesgo no integra el valor de tasación del campo y por lo tanto queda muy por debajo de lo que puede tener de diferencia lo que se pagó con la tasación del campo”, dijo sobre el final.