Conflicto en Yazaki: "No descartamos ninguna acción en defensa", dijo el presidente del sindicato industrial

Para Darío Dárdano, la decisión de Yazaki fue “de un día para el otro” , dejando “un tendal de trabajadores sin empleo” sin previo aviso. Expresó su preocupación no solo por los trabajadores afectados, sino por la falta de previsibilidad en la industria nacional. Según sus palabras, “nos preocupa y nos ocupa” lo que está ocurriendo.

Dárdano rechaza la versión de la empresa, que señaló los conflictos sindicales como uno de los factores del cierre. Según él, “paros han habido y van a haber en todas las fábricas donde se incumple el convenio colectivo” , pero esto no significa que el sindicato haya presionado de manera irresponsable. Además, remarcó que durante meses se trabajó en conjunto con la empresa y el Ministerio de Industria para mejorar la competitividad del sector y atraer nuevos proyectos.

¿Es cierto que el sindicalismo afecta la competitividad?

Dárdano niega que la organización de los trabajadores sea un problema para la competitividad y critica a quienes aprovechan la situación para atacar al movimiento sindical. “Pegarle al trabajador organizado es fácil en Uruguay, porque a veces rinde públicamente”, dijo, sugiriendo que hay un intento de desprestigiar a los sindicatos. Agregó que si algunos sectores políticos quieren eliminar el sindicalismo, “que lo digan de frente”, en lugar de lanzar ataques encubiertos.

¿Podría repetirse este escenario en otras empresas?

Según Dárdano, sí. “Si el gobierno entrante no se pone las pilas, esto va a seguir sucediendo”, advirtió. Explicó que sin medidas para mejorar la competitividad y garantizar la permanencia de inversiones, el país seguirá perdiendo industrias. “Tenemos que estar monitoreando continuamente lo que brindan otros países al sector autopartista”, agregó.

¿Qué acciones está tomando el sindicato ahora?

Los trabajadores están en asamblea permanente en las plantas de Yazaki, tanto en Las Piedras como en Colonia. Dárdano explicó que el sindicato está “defendiendo la maquinaria”, es decir, vigilando que no se desmantele la infraestructura productiva antes de que la empresa cumpla con sus obligaciones. Sobre la posibilidad de ocupar la fábrica, no confirmó ni descartó la medida: “No adelantamos medidas, pero no descartamos ninguna acción en defensa de los trabajadores”.

¿Hay chances de revertir la decisión de Yazaki?

El sindicalista considera que hay que agotar todas las instancias antes de aceptar el cierre como definitivo. Si bien reconoció que “todo parece indicar que esto no tendrá un buen final”, insistió en que el deber del sindicato es pelear hasta el último momento. “No hay que dar por perdida ninguna pelea”, afirmó.

¿Qué sigue para los trabajadores afectados?

Dárdano lamentó que los trabajadores quedarán “a la deriva”, como en otros cierres industriales recientes. Explicó que las opciones más probables son el seguro de desempleo y posibles programas de formación, aunque “no se sabe para qué”, ya que la industria no ofrece alternativas claras. Destacó que, mientras los gerentes y accionistas de Yazaki seguirán con sus vidas sin problemas, los trabajadores enfrentarán un futuro incierto.

Cómo sigue

El sindicato continuará con asambleas y reuniones para definir los próximos pasos. Se espera que en los próximos días haya instancias en el Ministerio de Trabajo y con el gobierno entrante para discutir posibles soluciones. Sin embargo, hasta el momento, Yazaki no ha mostrado interés en negociar ni en modificar su decisión. Mientras tanto, los trabajadores seguirán en estado de alerta, evaluando medidas para evitar que la empresa retire su maquinaria y abandone definitivamente el país.