COT interpuso recurso administrativo ante Intendencia de Maldonado contra adjudicación de terminales: afirmó que ofreció más canon que adjudicataria

La empresa Compañía Oriental de Transporte SA , más conocida como COT , interpuso un recurso administrativo ante la Intendencia de Maldonado contra la adjudicación de la licitación de la explotación, puesta en valor y mantenimiento de las terminales de ómnibus de este departamento . Aseguró que ofreció más de cuatro veces el canon de la adjudicataria .

La licitación en cuestión es por las terminales de Maldonado , Punta del Este , Piriápolis y San Carlos , y según señala la empresa, ofreció un canon anual de $ 1.800.000 , frente a los $ 400.000 de la adjudicataria . Además, "se comprometió a realizar obras que requerirán una inversión estimada superior a $ 35.600.000 ".

"La empresa considera que la evaluación no reflejó los méritos de su propuesta y cuestiona las puntuaciones recibidas en los distintos aspectos evaluados", explica un comunicado de COT. "Pese a ser el único oferente que reunía dos diferenciales clave —la propuesta económica y la experiencia en transporte de pasajeros y gestión de terminales —, la comisión evaluadora le asignó 0 puntos en experiencia ", agregó esta compañía.

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El comunicado afirma que " sorprende de sobremanera que la intendencia haya asignado 0 puntos a COT en 'experiencia en la explotación y administración de terminales', cuando se trata indudablemente de la empresa con mayor experiencia y trayectoria en la administración de terminales y el transporte de pasajeros", según COT, que añade que tiene "casi 80 años" en esta área.

"Más llamativo aún es que la licitación se haya adjudicado a una empresa constructora sin antecedentes en el rubro", afirmó la comunicación. Según confirmó El Observador con la Intendencia de Maldonado, la empresa a la que le adjudicaron la explotación, puesta en valor y mantenimiento de las terminales es Ciemsa.

La presidenta de COT Alexandra Sánchez aseguró que "la evaluación merece ser revisada en profundidad" y que comparten con la comuna los "objetivos de mejorar la imagen, el confort y la calidad del servicio de las terminales".

La propuesta de COT para las terminales de Maldonado

Terminal de Punta del Este Foto: Intendencia de Maldonado

Además de un canon anual de $ 1.8 millones, COT propuso una serie de modificaciones que fueron detalladas en el comunicado. Entre ellas el Sistema Uno, que planea integrar a las cuatro terminales ya mencionadas "bajo un único modelo de gestión", donde el pasajero "encuentre el mismo nivel de servicio, la misma calidad edilicia y la misma claridad de información".

"En las cuatro terminales, el proyecto incluye la reparación y adecuación de la infraestructura edilicia; un sistema de videovigilancia IP con cámaras Full HD y visión nocturna en salas de espera, andenes, accesos, boleterías y zonas de equipaje, y la modernización de los sistemas de protección contra incendios", según COT.

"En materia ambiental, prevé el reemplazo de todas las luminarias por tecnología LED, con una reducción estimada del 20 % en el consumo de iluminación; estaciones de clasificación de residuos, con retiro y reciclaje a cargo de una empresa habilitada", entre otras cuestiones. "Para los pasajeros, la propuesta incorpora wifi gratuito, pantallas LED con software de gestión, estaciones de carga para celulares, audio IP, lockers para equipaje y un canal de información vía WhatsApp", destacó la empresa.

En octubre de 2024, un grupo de accionistas de Colonia Express compró la empresa COT. Como parte del comunicado, la empresa afirmó que la adjudicación de las terminales a otra empresa "se suma a las dificultades que enfrenta el grupo Colonia Express para comenzar a operar en el Puerto de Montevideo".

"Si bien el Ministerio de Transporte y Obras Públicas autorizó a fines de julio la nueva línea fluvial Montevideo–Buenos Aires, la empresa aún aguarda la aprobación de los horarios solicitados a comienzos de agosto", afirma la misiva.