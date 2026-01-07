Da Silva exigió que se declare la emergencia agropecuaria ante la "sequía complicada y grande" que hay en la zona sur del país

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva , exigió durante la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente que se declare la emergencia agropecuaria para las zonas afectadas por la "sequía complicada y grande" que está atravesando la región sur del país .

" Es hora de declarar la emergencia agropecuaria en el sur y gracias a Dios es solo en la mitad del país . En el norte es otra circunstancia. Están en abundancia forrajera. Se están picando los maíces en el sur, no se está cosechando. Estamos pidiendo sensatez, sentido campero y dinamismo ", dijo y cuestionó al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por esperar los informes "burocráticos" para tomar una decisión al respecto.

"No hay que esperar los informes burocráticos cuando la gente sabe cómo está el ganado, no hay que esperar cuando están las picadoras en los maizales. Le exigimos al ministro de Ganadería que declare la emergencia agropecuaria en los lugares afectados y que agradezca no haber tenido que enfrentar las tres emergencias agropecuarias nacionales que tuvimos nosotros. No puede pasar de esta semana, la paisanada no lo merece ", aseveró.

CRUCE Da Silva recordó críticas de Delcy Rodríguez contra Lacalle Pou y la cruzó: "¿Quién mueve la cola ahora con las órdenes del norte?"

ZONA METROPOLITANA Sequía en el horizonte: OSE comienza a tomar medidas ante pronósticos que advierten déficits de lluvias para los próximos meses

Posteriormente y en rueda de prensa, Da Silva se refirió nuevamente al tema y aseguró que en diferentes recorridos que ha hecho constató que existe una "sequía complicada y grande, en algunas zonas del sur y el centro del país" .

"El tema no da para más, hay que empezar a activar los mecanismos de ayuda del Estado", señaló el legislador.

"No llueve pasto, tenemos prevista una lluvia teóricamente grande para el fin de semana, pero se ha ido disipando. La suerte que tiene Fratti es que a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, esta situación se divide entre el sur y el norte, en el norte las cosas están bastante bien, en el sur está muy complicada", continuó.

Da Silva apuntó que los departamentos más afectados hasta el momento son Rocha, Maldonado y partes de Montevideo, Canelones, San José, Florida y Lavalleja.

"Fratti tiene que asumir que es el ministro de ganadería y no solo andar con un sombrero panamá y hablando a los paisanos", afirmó.