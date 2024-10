"Demasiado amateur": Alejandro Sánchez criticó a Andrés Ojeda por denuncia de "campaña sucia" y descartó responsabilidad del FA

" Nosotros no hacemos campaña sucia . No está dentro de nuestra propuestas hacerlas", dijo Sánchez este viernes en entrevista con Doble Click (Del Sol) y agregó que " al que si le hicieron una campaña sucia" fue a Yamandú Orsi luego de la "denuncia falsa" presentada por Romina Celeste.

"Efectivamente Riorda trabaja para nosotros, es un académico que ha participado en más de 150 elecciones en América Latina, no tiene una sola denuncia por campañas sucias y además yo me comuniqué con él inmediatamente y me dijo que no tenía nada que ver", reveló Sánchez.