"El mamado se despertó": el último tirón del Frente Amplio en busca de asegurar la mayoría parlamentaria

El Frente Amplio está “a milímetros” de la mayoría parlamentaria, confían en la Huella de Seregni, pero no la tienen asegurada. Tan cerca la sienten que este lunes, tras el puerta a puerta con que la coalición de izquierda apostó a desplegar cerca de 20 mil militantes y dirigentes a hacer barriadas por todo el país, el jefe de campaña Alejandro Sánchez concluyó ante sus compañeros: “El mamado se despertó” .

La proyección de indecisos es favorable para el FA en la última encuesta de Equipos Consultores: lo sitúa en 46%, al borde de la proporción calculada para que una fuerza política apruebe con votos propios sus leyes más importantes, como el Presupuesto para el quinquenio.

Un reciente sondeo de Nómade, consultora que el comando frenteamplista sigue de cerca, ya los sitúa en 47,1% de intención de voto, escenario en que además permanece un 11,4% de indecisos o intención de voto en blanco o anulado.

"Apatía" y atraer indecisos

Los estados de ánimo varían según cada dirigente consultado, con algunos más optimistas que otros.

El miércoles pasado, antes del gran puerta a puerta convocado para ese fin de semana, la candidata a la vicepresidencia por el Frente, Carolina Cosse, había expresado ante los cabezas de lista su preocupación por la “apatía” hacia la política y el “poco entusiasmo” en la campaña, con síntomas tales como que hay “gente que todavía no agarra listas”, según reconstruyó El Observador. La exintendenta de Montevideo fue enfática en respaldar el trabajo en pos conquistar a los indecisos para arrimarse lo más posible a la mayoría parlamentaria, en especial en esta recta final en que la fórmula concentrará sus baterías en el área metropolitana.

Días atrás, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, había indicado ante la Mesa Política que los territorios escogidos para desplegar las barriadas apuntaban a “potenciar” aquellos “sectores donde el Frente Amplio puede recoger mayor cantidad de indecisos”. El Frente ponía la lupa en la periferia de Montevideo y los barrios de la Costa de Oro para intentar volcar a un 1% de indecisos a su favor. “Si movemos un punto, ganamos la elección”, aseguraba un importante dirigente a El Observador.

Fernando Pereira en el aniversario del Partido Socialista.jpeg Leonardo Carreño

Pereira sostuvo este martes en Miedo al Éxito que según los datos manejados en la Huella de Seregni el Frente “está llegando” a la mayoría parlamentaria. “Faltan unos milímetros. Lo que tenemos esperanzas es que esos milímetros los concretemos de aquí a lo que resta del 27 de octubre. Cuando el FA tuvo guarismos de 43% o 44% (de intención de voto), ganó la mayoría parlamentaria”, afirmó.

"Red de reenvío"

El secretario de organización de la fuerza política, Manuel Ferrer, dijo a El Observador que continúan sistematizando los datos que las coordinadoras y comités cargan al sistema sobre las barriadas del domingo, pero estiman que alcanzaron el objetivo de los cerca de 20 mil militantes en las calles. El dirigente agregó que el puerta a puerta engrosa la “red de reenvío” de cientos de miles de personas que por WhatsApp reciben mensajes del Frente Amplio.

“Nunca existe en todo su potencial porque los que lo organizamos trabajamos por algo más, pero la activación militante desde las últimas semanas es total. Hay decenas de actividades en todo el país de lunes a lunes. El acto, la charla, la barriada, el puerta a puerta, los banderazos, el toque, y todo convive en su doble sentido: fomentar la activación de otros frenteamplistas convencidos para dar la conversación mano a mano que fideliza y la llegada a cientos de miles de personas para convocar al proyecto de país”, apuntó y valoró el aporte “cualitativo” de “decenas de miles de historias que se sienten y que transmiten el entusiasmo hacia un país mejor”.

Otros en la izquierda son más críticos con el escaso contenido de la campaña para la que, entienden, tampoco el Frente ha sido la excepción, y así lo dejó de manifiesto la semana pasada ante el Secretariado Ejecutivo la actriz y dirigente del PVP, Gabriela Iribarren.

Si bien se trata de un planteo en minoría, no son pocos los frenteamplistas que off the record reconocen la “chatura” de la campaña, pero la aceptan como el necesario camino que, aún hoy, demuestra estar acercando al Frente a la victoria.