Diputados citó a comisión a Lubetkin para conocer la opinión del ministerio respecto a la posición sobre Venezuela

"Nosotros tenemos un diálogo también con la oposición, no reconocemos a nadie en este momento: ni a Maduro, ni al presidente que señaló haber triunfado, según las actas que mostró por internet", dijo Lubetkin en entrevista con el medio español El Mundo.

Días más tarde, debido a las repercusiones que tuvieron sus dichos, el canciller subrayó que la postura adoptada por Uruguay es "todo lo contrario a lavarse las manos", aclarando que el país no pretende reconocer o validar las elecciones venezolanas. “Nosotros no podemos ser la Corte Electoral de Venezuela. Está claro que ese proceso no lo reconocemos; ahora, nosotros no somos nadie para decir: ‘Señor, usted ganó las elecciones’”, argumentó el canciller.

La postura del nuevo gobierno es divergente a la de Luis Lacalle Pou, que reconoció a González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela y mantuvo una postura crítica hacia Maduro.