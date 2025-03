"Estamos convencidos que la mayoría de esas 45 mil firmas son legítimas": dijo presidente interino de Cabildo por plebiscito de duda justa

Y explicó: "Lo que hace la Corte es comparar la firma que tú estampas en la papeleta con la firma de tu credencial cívica, que tiene de pronto 30, 40 años. La gente con el tiempo modifica su firma y generalmente no tiene nada que ver la firma de hoy con una firma puesta 30 años atrás. Eso provocó que haya más de 45.000 firmas rechazadas porque la firma no coincide".

"En mi caso particular, por ejemplo, me rechazaron la firma. Y yo expresé mi voluntad de adherirme al plebiscito. Mi firma es real, mi firma es legítima, la hice yo, pero se me rechazó. Y nosotros estamos convencidos que la gran mayoría de las firmas rechazadas son porque la firma no coincide", señaló Curbelo.

Por este motivo, Cabildo Abierto solicitó a la Corte Electoral en el mes de enero, que aquellas personas cuya firma fue rechazada por no coincidir su firma con la de su credencial cívica, tuvieran la oportunidad de ir a ratificarla.

El dirigente de Cabildo Abierto afirmó que este pedido lo hicieron basándose en el antecedente del referéndum del año 1989 contra la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado, donde sucedió lo mismo y se solicitó a la Corte que se les proporcionara una instancia de ratificación, con lo cual finalmente llegaron a la cantidad de firmas necesarias.

"Entonces, este domingo 23 y lunes 24 de marzo, la gente cuya firma fue rechazada tiene la posibilidad de ir a un local determinado por la Corte Electoral y ratificar su firma para que valga, para que se cuente, para que se pueda sumar a las que ya fueron aprobadas. Nosotros estamos convencidos que la mayoría de esas 45 mil firmas son legítimas".

"Igual tenemos un desafío muy grande que es el de movilizar a la gente. La gente tiene que ir, es un domingo, es un día de descanso o el lunes la gente trabaja, tiene que ir a un determinado lugar, ocupar su tiempo en eso, gastar un boleto en un medio de transporte", afirmó Curbelo.

"Es muy difícil pero es el mecanismo que encontramos para tener de alguna manera esta segunda oportunidad, así que desde Cabildo vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance" y agregó que generaron un buscador para facilitarle la información a la gente.

"Es un link donde la persona ingresa su apellido o su credencial y si aparece tu nombre en ese buscador quiere decir que tu firma fue rechazada y que tenés que ir a ratificarla. Y a continuación está el lugar donde tenés que concurrir el domingo o el lunes porque varía en algunos casos varía el local el domingo o el día lunes", explicó.