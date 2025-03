Guido Manini Ríos: el "baño de realidad" de ver "lo sucia que es la política" y el rol de Cabildo Abierto como oposición

"Me di un baño de realidad de ver la dureza de la política, lo sucia que es la política. Las cosas no son claras. Siempre hay idas y venidas, traiciones, puñaladas por debajo del poncho, mentiras, demagogia, promesas que se sabe que no se cumplen, hay compromisos que no se cumplen", expresó Manini en una entrevista con el programa de streaming Se arregla el mundo (Fipo Tv).