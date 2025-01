Habló Bruno Manini Ríos: "La causa es un tiro por elevación para pegarle a mis padres"

La Policía arribó al edificio luego de que el abuelo del joven veinteañero, Roque Moreira, denunciara el faltante de US$ 15.000 de una cuenta bancaria a la que tienen acceso Bruno Manini Ríos, Irene Moreira y la secretaria del denunciante. La extracción del dinero se dio en dos ocasiones: una en octubre y otra en diciembre.

ARTIGAS La Justicia imputó al hijo de Guido Manini Ríos tras denuncia de su abuelo por faltante de US$ 15.000

En tanto, la Fiscalía pidió y la jueza accedió a otorgar medidas cautelares por 180 días. El joven deberá fijar domicilio y presentarse en la seccional más cercana, además de acceder a la colocación de tobillera electrónica.

“La causa es un tiro por elevación para pegarle a mi círculo más íntimo, a mis padres. ¿A mis padres? Uno puede suponer que sí. Pero acá hay algo más”, insistió en entrevista con El Observador.

Bruno Manini Ríos aseguró que “muchas cosas le llaman la atención” sobre el proceder del Ministerio Público que fue representado por Beatriz González Galván.

“A mí me detienen a las 14:30 y hubo periodistas que a las 23:32 del mismo día postearon en Twitter (X) mi foto con todo lo que se sabía en ese momento de la denuncia”, indicó e infirió: “Alguien filtró y nadie hace eso sin un objetivo. Yo no te voy a dar información porque sí, algo busco”.

La familia del joven y la defensa, a cargo del penalista Marcos Pacheco, cuestionaron la celeridad con la que se trató la denuncia realizada por Moreira una vez que detuvieron a su nieto, pese a estar en feria judicial.

Días antes de la detención, el 24 de diciembre, Manini Ríos estaba encendiendo el fuego en una parrilla y el material combustible que utilizaba explotó, por lo que las llamas alcanzaron sus brazos y parte de su cara. “Tengo el 14% del cuerpo quemado y en tratamiento”, indicó.

La quemadura viene a cuento porque el día en que lo detuvieron, los efectivos hicieron caso omiso a la advertencia del joven, quien les dijo que estaba en “tratamiento” y que le dolían las muñecas. “Aún así me esposaron, me metieron en el calabozo. Dormí dentro de un patrullero”, agregó.

“Se sabrá la verdad”

Sobre la denuncia en sí, Manini Ríos prefirió no decir demasiado en pos de no mostrar a la Fiscalía “cuál será la línea que seguirá” su defensa. De igual forma, insistió en que la relación con Roque Moreira siempre fue buena y que el dinero no fue “hurtado”.

“Se dijeron muchas cosas. Que era para droga, por ludopatía. Aún hay videos en TikTok, que no he querido ver, que dicen que debería estar preso”, consideró Manini Ríos.

El acusado aseguró que, con el correr de los meses, se sabrá la verdad. “Ni siquiera nos hicieron pericias psiquiátricas. Moreira es una persona mayor, quizá hubiera sido correcto hacerlo”, concluyó el joven.