El enigma de los 300 años de Montevideo: el tortuoso camino para conocer cuánto costó el festejo organizado por la intendencia

1650586478886.webp Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo Twitter. Carolina Cosse

La fiesta incluyó cinco escenarios desplegados en la ciudad con 40 espectáculos en total. Tocó Luana, La Triple Nelson, Karibe con K, Ruben Rada, Jorge Nasser y otros varios artistas.

Según la Intendencia de Montevideo, más de 250 mil personas asistieron a los festejos.

Pocos días después de los espectáculos, El Observador intentó conocer cuánto había invertido la intendencia en los festejos de los 300 años. Hubo un primer pedido de acceso a la información pública formulado en enero de ese año.

Para mediados de febrero, la comuna pidió una prórroga. La secretaria general Olga Otegui firmó la resolución en febrero de 2024 que otorgó a la administración 20 días más para responder al pedido.

Pero no hubo respuesta. Consultada semanas más tarde por esta situación, Otegui respondió a través de Whatsapp que los festejos por los 300 años abarcaban todo 2024 y que, por tanto, no correspondía dar respuesta.

Sin embargo, ninguna resolución plasmó ese argumento por escrito. El pedido no fue respondido y ante el argumento de Otegui de que la consulta hacía clara alusión a los conciertos de enero tampoco hubo respuesta.

Con esa información, El Observador volvió a consultar en mayo a la administración, esta vez especificando que se pretendía conocer lo invertido en los días 19 y 20 de enero. El pedido, sin embargo, tampoco tuvo una respuesta o prórroga.

Pasaron meses hasta que en noviembre la situación financiera de la Intendencia de Montevideo volvió a estar en agenda. El 26 de noviembre el intendente Mauricio Zunino –antes director de Recursos Financieros y que había quedado en funciones después de la renuncia de Cosse– convocó a una actividad pública para hacer una rendición de cuentas de 2024.

Allí apuntó al gobierno nacional por un “ahogo financiero” hacia el gobierno de Montevideo. Reconoció que no había sido un “año fácil”, que el Ejecutivo de Lacalle Pou estaba haciendo “diferencias” con otros departamentos y recordó también el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que fue rechazado por la oposición en la Junta Departamental de Montevideo.

20240712 Mauricio Zunino cuando asumió definitivamente como intendente de Montevideo en julio de 2024 tras la renuncia de Carolina Cosse Foto: Instagram de Mauricio Zunino

No hubo números cerrados sobre la mesa (pese a que se había convocado a una rendición de cuentas pública) y Zunino destacó que la situación era “sólida” aunque con “alguna dificultad” en “algún caso concreto” que tampoco fue especificado.

No se quiso adelantar en cuánto iba a cerrar 2024, si con superávit o déficit, y el intendente dijo que ese dato estaría “a finales de enero, principios de febrero (de 2025)”. En 2023 la intendencia tuvo un déficit de US$ 11,3 millones, mientras que en 2022 había tenido un superávit de US$ 2,6 millones, recordó el semanario Búsqueda la semana pasada.

Al reconocimiento de Zunino sobre el estado de las cuentas municipales le siguieron en las sucesivas semanas noticias sobre recortes en el departamento de Cultura, que llevaron a que los ediles de la oposición convocaran al intendente a la junta, ahora sí con la campaña departamental en marcha.

La comparecencia del intendente en la junta comenzó con críticas al gobierno nacional, a los atrasos por cientos de millones de pesos que, según las autoridades, afectan a Montevideo y a las deudas que mantienen con la intendencia edificios de la administración central.

Al final de la madrugada, después de cinco horas de intervenciones, no quedó ningún dato sobre la mesa sobre el cierre del ejercicio 2024 ni la defendida solidez financiera de la intendencia.

Tal como establece la ley, el gobierno departamental deberá enviar la Rendición de Cuentas 2024 en los próximos meses y para entonces la campaña por la intendencia habrá terminado. El cierre del ejercicio 2024, sin embargo, es un dato que ya está en poder de la Intendencia, algo que el propio intendente había adelantado en noviembre pasado, aunque no lo ha hecho público

Con este escenario sobre la mesa, este jueves El Observador volvió a consultar sobre lo invertido en los 300 años de Montevideo y el último pedido de acceso de mayo que nunca fue contestado ni prorrogado.

Desde la Unidad de Acceso a la Información Pública un funcionario transmitió a El Observador que desde allí habían agotado las “alternativas” y que la recomendación era hacer una denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública.