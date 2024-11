Pedido de restringir gastos, las áreas que más gastan y el "ahogo" del gobierno: la situación financiera de la Intendencia de Montevideo

El pasado lunes la Intendencia de Montevideo convocó a la sala Ernesto de los Campos de su edificio en 18 de Julio para hacer la Rendición de Cuentas 2024. En rueda de prensa, el intendente Mauricio Zunino fue consultado sobre la situación financiera de la comuna y dijo que era "sólida" si bien no estaban los números cerrados del año.

Zunino volvió a hablar en rueda de prensa y dijo que había "dificultades en algunas áreas" pero que la situación no era "compleja".

Por otra parte, fuentes de la comuna indicaron que a mediados de este año Recursos Financieros pidió restringir los gastos y que es en esos dos departamentos –Desarrollo Ambiental y Cultura– fueron los que más dificultades tuvieron para cumplir con el pedido.

Desarrollo Ambiental y Cultura en 2023

1700654618622.webp Contenedores de basura Intendencia de Montevideo

Si bien los datos de 2024 todavía no están cerrados, los gastos de Cultura y Desarrollo Ambiental en 2023 merecieron críticas desde el Partido Nacional.

En 2023, Desarrollo Ambiental gastó US$ 14,5 millones en la compra de contenedores de metal, de plástico y 16 camiones. Los vehículos fueron los que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se negó a usar por meses cuestionando la seguridad en la cabina donde debían ir tres personas.

El diputado nacionalista Martín Lema cuestionó en diálogo con El Observador la inversión de esos millones que "por errores de compra y falta de planificación", según él, "nunca se utilizaron como se debía".

Por otra parte, el edil blanco Javier Barrios Bove cuestionó que se gastó US$ 3 millones en el sistema de motocarros (los trabajadores que van a recoger la basura que está afuera de contenedores tras denuncias por WhatsApp).

Barrios Bove opinó que este gasto –a cuyo número accedió en un pedido de informe– responde a un problema del sistema en general del limpieza. "Si vos pasás mal, pasás poco, se te generan los desbordes al costado, no cumplís con los circuitos y con la frecuencia que tenés, tenés que recurrir a este sistema de emergencia de ir a limpiar a la vuelta del contenedor", dijo el edil a El Observador.

En el programa La Pecera de Azul FM, donde se informó sobre la presunta situación "calamitosa" de la intendencia, indicaron que se había decidido detener el servicio de motocarros. En este sentido, Barrios Bove dijo que "ahora se nota en la calle que la cantidad de motocarros es menor". En cambio, en rueda de prensa este jueves, el intendente Mauricio Zunino negó esto y dijo que "todos" están funcionando.

Por otra parte, sobre si habrán recortes o ahorros en áreas de la comuna para paliar la situación, desde la intendencia dijeron a El Observador que "se analizará y se verá en cada caso".

El Observador intentó hablar con el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, pero no obtuvo respuesta.

En lo que refiere al Departamento de Cultura, según la información obtenida por Lema se gastaron US$ 63.5 millones en 2023. De esa cifra, US$ 44 millones se destinaron a pagar a 938 funcionarios culturales. Además, otros US$ 15 millones se destinaron a "servicios artísticos, limpieza, vigilancia y transferencias a instituciones varias (por ejemplo, TV Ciudad)", según el documento del diputado blanco (electo senador para el próximo período).

Lema recordó las celebraciones por los 300 años de Montevideo y criticó a la comuna por el gasto en este marco. "Cuando estás al borde de un 'ahogo financiero', ¿qué es lo más lógico? ¡Organizar una fiesta épica, por supuesto! Porque la 'responsabilidad financiera' de la Intendencia es digna de ser celebrada con múltiples shows", sostuvo.

Según fuentes cercanas al gobierno departamental, los grandes eventos no dependieron de Cultura sino de Secretaría General. Ese fue el caso del Montevideo Late o el festival Acá Estamos donde cantó Lali. Añadieron además que estos gastos no fueron desequilibrantes y que no creen que hayan contribuido a la situación compleja financieramente.

El Observador se puso en contacto con la directora de Cultura, María Inés Obaldía, pero derivó la consulta a Comunicación de la Intendencia desde donde dijeron que no iba a haber declaraciones.

Conversaciones con el FA por la situación de la IM

_20170813195310_894.webp La Huella de Seregni, sede del Frente Amplio Leonardo Carreño

Por otra parte, las fuentes relataron a El Observador que hubo "conversaciones informales" con sectores del Frente Amplio para comunicar la situación financiera de la intendencia. Pero argumentaron que esto fue parte de un estilo de conducción de Mauricio Zunino de "abrir la cancha" a la fuerza política, para compartir información y recibir opiniones.

Sostuvieron también que es "normal" que en el último año de gestión la situación financiera se vuelva más compleja debido a los "desfasajes" derivados, por ejemplo, de líneas de crédito cuyos pagos están establecidos para el último año.

Más allá de esto, según supo El Observador, en la interna del Frente Amplio hubo dirigentes que vieron con malos ojos que en este contexto la intendencia otorgara una partida excepcional de $ 25 mil a los funcionarios presupuestados.

El "ahogo financiero" del gobierno a la IM

En los últimos días, el intendente Zunino apuntó al gobierno nacional por tratar de hacer un "ahogo financiero" a la intendencia.

Dijo que el gobierno le debe a la intendencia "más de $400 millones" por atrasos en los pagos de servicios, tarifas y tributos principalmente en lo que refiere a saneamiento.

También apuntó a lo que da el gobierno nacional a cada intendencia por el artículo 214 de la Constitución. Zunino dijo que "Montevideo recibe cinco veces menos que el departamento de Maldonado por sistema de transferencias por persona".

Se trata de un reclamo que la intendencia lleva haciendo desde hace un tiempo. Cuando se presentó la Rendición de Cuentas de 2023, la comuna reclamó que Montevideo es el departamento con más población pero que, sin embargo, es el que recibe menos per cápita por parte del gobierno nacional.

Transferencias del gobierno nacional a las intendencias en 2023 Foto: Intendencia de Montevideo

Por otro lado, la intendencia había señalado que comparando 2019 a 2023 bajó un 20,6% el monto total transferido desde el gobierno a Montevideo, cuando en ese plazo bajó solo un 7,9% al interior del país.

Transferencias del gobierno nacional a las intendencias en 2023 Foto: Intendencia de Montevideo

El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Benjamín Irazabal, habló este viernes en 970 Noticias de Radio Universal sobre las transferencias a las intendencias por parte del gobierno.

"La transferencia establecida en el artículo 214 de la Constitución es el famoso 3,33% del presupuesto que se transfiere a todas las intendencias", sostuvo y dijo que las proporciones no cambiaron desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

"Las alícuotas de distribución, la última vez que se tocaron, fue en el presupuesto del primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez en el 2005. Del 2005 para acá no se ha cambiado una sola alícuota, es decir, que Montevideo, en proporción, en porcentaje, está recibiendo lo mismo".