"Dolor innecesario": Graciela Villar se refirió a la contratación de Ana Inés Martínez en la IM

La presidenta de la departamental del Frente Amplio en Montevideo, Graciela Villar , se refirió a la contratación de la periodista Ana Inés Martínez y dijo que le pareció un "dolor innecesario" para el partido poner en el escenario nombres de personas en "situaciones que no eran las deseables" .

"Me duele el manoseo siempre de las personas, y me duele en particular de las mujeres, por una cuestión de género", dijo en conversación con el periodista Leonardo Sarro.