Dónde voto en Canelones: cómo consultar el padrón electoral para las elecciones nacionales del 27 de octubre

Aquellos que se encuentren en "situación de discapacidad motriz" y que tendrían que votar en un lugar que no cuenta con las condiciones de accesibilidad para poder sufragar, lo podrá hacer "exhibiendo la credencial cívica" en un circuito declarado accesible "siempre y cuando este se encuentre dentro la serie que le corresponde de acuerdo a su inscripción cívica vigente".

En este marco, para poder conocer los circuitos accesibles se puede acceder al siguiente link.

Las elecciones nacionales son el próximo 27 de octubre y un eventual balotaje será el 24 de noviembre.

¿Es obligatorio votar en las elecciones nacionales de Uruguay 2024?

La participación en las elecciones nacionales es obligatoria.

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones nacionales de Uruguay 2024?

Según informó la Corte Electoral, "las personas habilitadas para votar que no hubieren sufragado ni justificado su omisión, deberán hacer efectivo el pago de la multa". El costo será de un 1 UR, pero para funcionarios públicos o profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República se eleva a 2 UR. El pago se tramita ante la Corte Electoral.

Cuáles son las justificaciones por no votar en las elecciones nacionales de Uruguay 2024?

Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impida el día de la elección concurrir a votar. Para eso se debe presentar certificado médico

Hallarse fuera del país el día de la elección. Se debe presentar cualquier medio de prueba documental donde conste la fecha de salida y entrada al país, y se debe hacer en los primeros 30 días a partir de su ingreso al Uruguay.

Estar imposibilitado de concurrir a la Comisión Receptora de Votos por razones de fuerza mayor. "Las personas que invoquen razones de fuerza mayor deberán establecer cuáles son las mismas y acreditarlas mediante prueba documental", dice la corte.

"Las personas con residencia en el exterior deberán concurrir a la oficina consular uruguaya más próxima, dentro de los veinte días anteriores y dentro de los veinte posteriores a la elección para acreditar hallarse en el exterior", agrega la Corte.

¿Se puede votar sin credencial ?

Si el votante no llevó la credencial cívica al lugar de votación, debe concurrir al circuito en el que está habilitado e indicar su nombre y apellido, así como la serie y número de su credencial.

Las personas que voten en estas circunstancias necesariamente deberán figurar en el padrón o en el cuaderno de hojas electorales.

Además, deberán acreditar mediante la cédula de identidad u otro documento válido ser quienes dicen ser.

Si el votante no lleva ni recuerda la credencial no podrá votar, ya que no se puede hacer con otro documento.