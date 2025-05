Edil de Maldonado denunció violación a la laicidad por exposición sobre los desaparecidos en Liceo de Pan de Azúcar

La denuncia también fue enviada a los dos senadores que tiene Maldonado, Eduardo Antonini por el Frente Amplio y Rodrigo Blás por el Partido Nacional. Además fue remitida a los cinco diputados del departamento.

"No puede haber ni religión ni política. No hablo de política partidaria, porque esto no lo es. Pero sí es política", añadió Correa.

Correa dijo que la situación de los desaparecidos sí es un asunto de derechos humanos, pero que "dentro de instituciones de educación pública esto no se puede realizar", debido a que "es un evento político".

"'Terrorismo de Estado nunca más', es una consigna política y está prohibido. Es clara la Constitución", sentenció.

El representante dijo que hay "una circular de ANEP", que "de alguna manera incentiva a que los institutos de educación pública se manifestaran al respecto", algo que también le parece "un disparate".

Con el título "Mayo, Mes de la Memoria" el organismo rector de la educación pública había expresado que en "liceos y escuelas" había "una oportunidad profunda: hacer de la memoria un ejercicio vivo, colectivo, sensible".

Correa, quien fue reelecto como edil en las pasadas elecciones, afirmó que recibió llamadas de varios padres no solo de alumnos del Liceo de Pan de Azúcar por el asunto. "No corresponde un liceo panfleteado con imágenes y símbolos que hablan de terrorismo de Estado", agregó.

Además dijo que en el caso de Pan de Azúcar hay una "carga histórica" adicional, por "lo sucedido con el peón rural Pascasio Báez, vecino de la localidad". Báez fue asesinado por un comando del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) en 1971, luego de que descubriera accidentalmente un escondite de los guerrilleros.