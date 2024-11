El detrás de la denuncia penal contra la AUF de dos directores del BROU: qué dice el informe de la comisión fiscal

La decisión surgió del patrimonio negativo de la AUF y de las conclusiones a las que llegó la comisión fiscal en su informe de cierre del año 2024 al que accedió El Observador. Entre otras cosas el informe señaló que "desde el ejercicio 2021, último ejercicio donde AUF registró un resultado neto positivo, hasta el cierre del ejercicio 2023, el patrimonio neto de AUF pasó de US$ 9.458.713 a US$ 668.518, lo cual equivale a una caída del 93%".

El directorio del BROU había aprobado por unanimidad anteriormente pasar a la AUF a categoría 4, que corresponde a deudores con capacidad de pago muy comprometida. Finalmente en una votación dividida se le volvió a habilitar la línea de crédito de hasta US$ 9 millones que tiene la AUF. A esa decisión también se opusieron Sitjar y Francolino.

Entre las exigencias que el BROU le impuso a la asociación para renovarle el crédito se le pidió restablecer las garantías y conocer el contrato firmado con Nike por indumentaria que es confidencial.

Qué dice el informe de la comisión fiscal de la AUF

La comisión fiscal de la AUF es una comisión honoraria, integrada por seis miembros -desde este año se mantiene con cuatro miembros puesto que dos han renunciado- que fueron designados por el congreso de delegados titulares en 2020 y que se encargan de supervisar y fiscalizary los estados financieros del organismo y de emitir un informe.

En el informe que elaboraron en base a la auditoría del año 2023 realizada por la firma GrantThornton, la carta de gerencia emitida por las autoridades de AUF y notas complementarias, concluyeron que desde el ejercicio 2021, último ejercicio donde AUF registró un resultado neto positivo, hasta el cierre del ejercicio 2023, el Patrimonio neto de AUF pasó de US$ 9.458.713 a USS 668.518, lo cual equivale a una caída del 93%.

"La situación producto de dos ejercicios consecutivos con resultados netos negativos por montos significativos, resulta muy delicada y a nuestro juicio requiere en forma urgente de un plan de recomposición del patrimonio de AUF a través de una proyección de los resultados para el corto y mediano plazo que revierta en forma significativa esta tendencia", afirmó la comisión en su informe.

También apuntó a que "no se hicieron gestiones jurídicas de cobranza ni se realizaron las correspondientes provisiones por incobrabilidad". En su opinión existen evidencias para provisionar por lo menos los saldos netos por US$ 1.775.016 por deudas incobrables.

En lo relativo a los créditos a cobrar a los equipos de primera y segunda división, la comisión concluyó que "muchos equipos tienen comprometido su ingreso por derechos de televisación para el ejercicio 2024 e inclusive varios créditos recién serán cobrados por parte de AUF con el nuevo contrato de televisión y por ende se presentan como activo no contiente".

Con respecto al saldo neto a cobrar a la empresa Tenfield S.A. de US$ 5.142.945, la comisión fiscal apuntó a que se compone de partidas diversas originadas en los contratos de 1998 y 2007 por US$ 1.234.451 en el Activo Corriente y de US$ 1.710.940 no corriente (en total US$ 2.945.391), partida por derecho de las eliminatorias del Campenato mundial de 2018 en base al contrato entre Tenfield y Full Play por US$ 2.000.000; partida de US$ 2.050.000 por la última cuota del contrata celebrado en octubre de2016 con Tenfield y Full Play SA por concepto de sponsor técnico de la selección entre enero 2017 y diciembre 2023.

Asimismo hay saldos a pagar a la empresa Tenfield S.A. por un total de US$ 1.852.446 por ingresos por partidos amistosos de Ia Selección Mayor y por las Copas organizadas por la empresa y Adelantos realizados por la empresa Tenfield S.A. por un importe de US$ 1.170.375. Con la empresa de Francisco Casal la AUF mantiene también una diferncia por el uso del VAR, que se utiliza desde 2020, ya que al 31 de diciembre de 2023, "Tenfield emitió facturas por $ 66.535.383 que no han sido reconocidas por AUF en sus estados financieros debido a la falta de acuerdo".

El informe señaló como una omisión que los estados financieros de la AUF no incluyen los saldos consolidados de CAFO, administrador del Estadio Centenario, cuyas mejoras son propiedad de la AUF, por lo que "dichos estados no han sido auditados".

Sobre los aportes de Conmebol, el informe señaló que de los US$ 10 millones de Anticipos a la AUF, la asociación "no reconoce ningún activo ni pasivo ya que solamente actúa como receptor de los fondos que envía Conmebol e inmediatamente los transfiere a los clubes respectivos quienes asumen la obligación que les conesponde, criterio que compartimos".

Los adelantos por la Copa América 2024 (US$ 1.000.000 en 2022 y US$ 2.000.000 en 2023) "fueron registrados por AUF como lngresos de los respectivos ejercicios, cuando a nuestro juicio debieron registrarse como pasivo y reconocerse como ingreso en 2024 cuando se disputó el torneo".

Por último, el informe se refirió a los ingresos por patrocinio de las selecciones y afirmó que "de acuerdo al criterio de AUF no ingresan en el monto del Resultado de Selecciones a distribuir entre los clubes, ya que según un análisis preparado por los asesores legales de AUF dichos ingresos son propios de AUF y no de sus selecciones". "A nuestro entender el tema tiene un alto conten¡do jurídico y debiera resolverse en base a la opinión de juristas independientes de los intereses de las partes, lo cual le daría un mayor grado de objetividad".

En qué está la denuncia penal de 12 clubes contra la AUF

Luego de que el fiscal Rodríguez intimara a la AUF, la asociación le entregó la información contable y financiera que fue analizada por el equipo que asesora a la Fiscalía. Los asesores elaboraron un informe que fue entregado al fiscal y lo tiene a estudio.

La denuncia pide que la AUF explique qué destino le dio a los US$ 25 millones que recibió de Conmebol en distintas partidas en los últimos años. Los clubes afirmaron que en "los estados financieros de la AUF de los años 2021 y 2022, como de la falta de respuesta al pedido de información solicitada en noviembre 2023 por un grupo de clubes, no surge el ingreso de los U$S 25.176.000 enviados como anticipo por la Conmebol en los años 2021/2022/2023".

Los clubes denunciantes son Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso y River Plate, de Primera División, Uruguay Montevideo, de Segunda, y Artigas SAD, Bella Vista, Canadian y Rocha FC mientras que los indagados son el presidente de la AUF, Ignacio Alonso y el exvicepresidente Gastón Tealdi pero también piden que se cita a declarar a Victoría Díaz, directora Ejecutiva de la AUF y los integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF entre 2019 y 2023, Eduardo Ache, Jorge Casales, Matías Pérez, Andrea Lanfranco y Fernando Sosa.

A su vez, ahora se sumó como segunda denuncia la que recibieron de los directores del BROU y deberá decidir si levanta el secreto bancario de la AUF.