El discurso de Orsi por el histórico acuerdo con la Unión Europea: "Para Uruguay valió la pena sostener la convicción" en el Mercosur

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en la ceremonia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur este sábado, en Asunción (Paraguay). La ceremonia para la firma del histórico acuerdo empezó en el Gran Teatro José Asunción Flores de Asunción, dentro de la sede del Banco Central de Paraguay.

El presidente Yamandú Orsi dijo este sábado en Asunción que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es " apostar por las reglas en tiempos de volatilidad y cambios permanentes ".

" En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular ", afirmó Orsi en su discurso durante la ceremonia de la firma del tratado comercial entre los dos bloques, en la sede del Banco Central de Paraguay.

El mandatario subrayó que " el camino más exigente es el camino del acuerdo ", una certeza que, según él, se materializa con esta asociación después de un cuarto de siglo de negociaciones.

"Lo que firmamos dice más que cualquier declaración: que seguimos construyendo un orden internacional basado en reglas, previsibilidad y cooperación", apuntó el gobernante de Uruguay, país que integra el Mercosur junto con Argentina, Brasil y Paraguay, con Bolivia en proceso final de adhesión como miembro pleno.

En este sentido, indicó que la firma "no cierra un capítulo", sino que obliga a los 31 países que lo integrarán a asumir una "responsabilidad histórica" con "el Estado de derecho, la democracia y el comercio justo".

Por otro lado, resaltó que para Uruguay el acuerdo comercial con la UE implicará un crecimiento del 1,5 % para la economía de su país, un incremento de las exportaciones del 4 % y más empleo.

"Para Uruguay valió la pena sostener la convicción clara de que el Mercosur era y es el camino del progreso", defendió.

Pese a los elogios, Orsi hizo una advertencia.

"No podemos desconocer que este acuerdo también interpela al Mercosur. Nos invita a modernizar nuestra agenda externa y a consolidar la integración regional como una plataforma para proyectarnos aún más en el mundo (...) Este acuerdo también fortalece el diálogo político basado en la democracia y los derechos humanos. Y es una plataforma para cooperar ante amenazas que no reconocer fronteras. Los ilícitos transnacionales, el narcotráfico, el lavado de activos y toda forma de agresión contraria al derecho internacional", sostuvo. Y dijo: "La integración no nos debilita, nos potencia".

Firma del acuerdo Mercosur y Unión Europea en Asunción Foto: LUIS ROBAYO / AFP

"Uruguay cree en los acuerdos. Cree en las reglas, cree en el concepto de consenso, entre otros, como método. Y está convencido de que este acuerdo es un llamado de la época a las democracias del mundo para mostrar que son el verdadero vehículo para mejorar la vida de las personas. Porque los acuerdos históricos no se recuerdan por el día que se firman, sino por todo lo que permiten construir después.

La ceremonia tiene lugar en la sede del Banco Central de Paraguay, donde en 1991 empezó a andar el Mercado Común del Sur (Mercosur), con sus cuatro socios actuales: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Del lado europeo, asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

De lado suramericano también están presentes los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ostenta la presidencia rotativa del Mercosur; y de Argentina, Javier Milei.

También viajaron los líderes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado.

La única ausencia notable es la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no viajó a Asunción.

La firma pone fin a 26 años de negociaciones entre el bloque suramericano y la UE, y permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta por población, con 720 millones de personas y un peso económico de unos 22 billones de dólares (19 billones de euros).

Con información de EFE