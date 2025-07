El Parlamento aprobó prórroga de 12 meses para que MTOP instale radares pedagógicos en rutas nacionales

El diputado del Frente Amplio, Carlos Reutor , destacó que el artículo 290 de la Rendición de Cuentas de 2022 , aprobada por la ley 20.212, establece que "todo radar de control de velocidad en rutas nacionales deberá instalarse conjuntamente con un radar pedagógico, que advierta a los conductores de la velocidad a la que deben transitar, a una distancia no menor a los 100 metros".

El representante explicó que este artículo establecía originalmente un plazo de 18 meses para que la cartera completara la instalación de los radares pedagógicos . Sin embargo, cuando asumieron las nuevas autoridades del MTOP, estas manifestaron que no estaban en condiciones de cumplir con el plazo estipulado y solicitaron una prórroga de 12 meses adicionales para concretar la instalación.

El legislador recordó que, en caso de que la prórroga finalice y los radares aún no hayan sido instalados, las multas por exceso de velocidad no podrán ser cobradas. Según su declaración, "si la extensión de 12 meses votada en la Cámara de Diputados finaliza y los radares continuaron sin ser colocados, en ese caso específico, las multas no podrán ser cobradas".