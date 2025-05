El recuerdo del nuevo papa Robert Prevost de su predecesor Francisco: "Ha transmitido la necesidad de renovar siempre la iglesia"

Entre sus acciones, enfatizó sobre la visita a la cárcel Regina Coeli de Roma el jueves santo, tan solo tres días antes de morir. "Lo dice todo: su deseo de ir, a pesar de los muchos problemas de salud, de las dificultades que tenía, para hacer como cada año, celebrar con los presos este día tan importante en la vida de la Iglesia, y comunicar así esta cercanía, este amor que Jesús nos dejó a todos", expresó.

"Hasta el final, quiso darlo todo a su ministerio, a su trabajo, a su servicio en la Iglesia", continuó Prevost, que rememoró que tenía una reunión semanal con Francisco: "Me decía, entre otras cosas, al final de la audiencia, 'no pierdas el sentido del humor, tienes que sonreír'".

Para el desde hoy nuevo papa, su predecesor "ha transmitido a todos este espíritu de querer continuar lo que comenzó con el Concilio Vaticano II, la necesidad de renovar siempre la Iglesia, semper reformanda est".

"Queda mucho por hacer, hay que continuar. Un espíritu, una actitud fundamental para todos nosotros. (...) No podemos detenernos, no podemos volver atrás. Tenemos que ver cómo quiere el Espíritu Santo que sea la Iglesia hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el de hace diez o veinte años", remarcó en aquella ocasión Prevost.

El estadounidense consideró que "el mensaje es siempre el mismo": "Anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio, pero la manera de llegar a la gente de hoy, a los jóvenes, a los pobres, a los políticos, es diferente".