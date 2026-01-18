Dólar
/ Nacional / TLC

El recuerdo en fotos de la vicecacnciller del "esfuerzo titánico" detrás del acuerdo Mercosur-UE

Para la subsecretaria de Relaciones Exteriores, el "año clave" en la negociación fue el 2019, donde hubo "reuniones eternas" para destrabar "los cinco o seis temas más sensibles"

18 de enero 2026 - 11:58hs
rewr
Cuenta de X de Valeria Csukasi

Csukasi, que integró el equipo negociador de parte de Uruguay durante las gestiones años atrás, publicó varias fotos del trabajo a lo largo de una década.

"En días como el de ayer, se nos vienen mil recuerdos. Es imposible explicar tantos años de trabajo conjunto del gran equipo negociador que asumió el titánico esfuerzo de negociar con la UE", destacó la diplomática.

Las primeras fotos son de los años 2016 y 2017, cuando el equipo negociador elaboró la "oferta consolidada de bienes del MERCOSUR para presentarla a la UE". Las primeras negociaciones se remontan a la década del 90.

Csukasi compartió, además, dos fotos que muestran la "creatividad" para encontrar espacios de coordinación: "Desde los espacios más cómodos, hasta la vereda en pleno invierno europeo o el sol del verano en el edificio MERCOSUR".

Para Csukasi, el "año clave" en la negociación fue el 2019, donde hubo "reuniones eternas" para destrabar "los cinco o seis temas más sensibles". "Pero el esperado cierre de la negociación llegó el 28 de junio", celebró, y recordó que debió mostrar los papeles para demostrarle a los "desconfiados de siempre" que "el acuerdo realmente existía".

Sin embargo, el TLC en esa ocasión no se llegó a refrendar y debieron abrirse nuevas negociaciones por la "eterna necesidad de la UE de reabrir lo acordado". El nuevo acuerdo se alcanzó, finalmente, en diciembre de 2024.

"En este momento histórico, vaya mi reconocimiento a todas y todos los compañeros de ruta que desde Cancillería, los ministerios de Economía, Ganadería, Industria y otros tantos organismos, así como el sector privado y trabajador, construyeron este logro para el Uruguay", cerró.

