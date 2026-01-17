Orsi consideró que acuerdo firmado por el Mercosur con la UE es "luz en la penumbra" y que ausencia de Lula le dejó "alguna duda"

El presidente Yamandú Orsi celebró el histórico acuerdo firmado este sábado en Asunción entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y lo definió como "luz en la penumbra" .

Orsi, que viajó a Asunción este sábado para participar en la firma, consideró que la concreción del tratado da "una señal" al mundo, en tiempos de "cambios" y "fragmentación", en los que "el multilateralismo está en decadencia y las economías se cierran".

"Una señal de este tipo donde más de 750 millones de habitantes se involucran en un acuerdo entre dos alianzas... Es una luz en la penumbra ", consideró el presidente en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

También reivindicó, al igual que hizo en el discurso que dio en el teatro del Banco Central de Paraguay, el rol integrador del Mercosur .

"Para la escala nuestra es más que importante la integración. Si en algún momento dudamos del Mercosur, creo que queda claro que es la alternativa necesaria o una oportunidad que no podemos dejar pasar jamás. Es real también que el Mercosur también tenía que modernizarse y este acuerdo nos va a obligar a eso", consideró.

El gran ausente de la jornada fue el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, el único de los presidentes de los estados fundadores del Mercosur que no asistió a la cita.

En su lugar fue el canciller Mauro Vieira. Y aunque Orsi recordó que la presencia de los mandatarios no era necesaria, porque el acuerdo lo firman los cancilleres, y que era un gesto simbólico, dijo que la ausencia de Lula le dejó "alguna duda".

"No hablé con Lula. Yo creo que todos nos quedamos con alguna duda. En realidad, el acuerdo lo firman los cancilleres, nuestra presencia... Para mí era imprescindible estar, pero es cierto que no generaba ningún contratiempo que no estuviéramos. Yo preferí... Y Uruguay siempre va a hacer eso, Uruguay va a estar siempre", apuntó.

Pese a ausentarse de la reunión en Asunción, Lula celebró este viernes una reunión en Río de Janeiro con la presienta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y otros representantes del bloque comercial del viejo continente.

Desde su gobierno argumentaron que la ausencia se debía a cuestiones de agenda, algo que también esgrimió el presidente paraguayo Santiago Peña luego de la firma del acuerdo.

Peña, sin embargo, reconoció que la situación le dejaba un "sabor amargo".

"Es agridulce porque no podemos desconocer, sería no ser justo en no reconocer el liderazgo que ha tenido el presidente en llevar adelante las negociaciones por encomienda, por designación de los países del Mercosur. Él ha puesto realmente un enorme empuje y energía. Hoy le puedo decir que este acuerdo no se estaría firmando en Asunción si no fuese por el trabajo y la dedicación del presidente Lula. Lastimosamente no se pudo dar su presencia pero eso bajo ninguna circunstancia deja de permitirnos a nosotros valorar este gran momento", sostuvo.