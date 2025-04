Elección en Montevideo: 49% votaría por el Frente Amplio y 40% por la Coalición Republicana, según encuesta de Cifra

Otro 40% lo haría por uno de los tres candidatos de la Coalición Republicana (CR) y un restante 11% votará a otro candidato, votará en blanco o no decidió su voto, según divulgó este miércoles Telemundo de Canal 12.

Un 9% de quienes apoyaron al hoy presidente de la República votará por candidatos de la CR, mientras que otro 9% lo hará por otro candidato, votará en blanco o no decidió su voto.

Los números son similares en el caso de quienes votaron a Álvaro Delgado en el balotaje de 2024. El 84% de este electorado votará a un candidato de la CR, un 6% lo hará por alguno de los nombres que presentó la izquierda y otro 10% lo hará por otro candidato, votará en blanco o no decidió su voto.

Los candidatos más populares de ambos bloques son Mario Bergara por el FA y Martín Lema por la oposición.

Más de la mitad de los encuestados no votaría un candidato a a alcalde, según la encuesta de Cifra. El 51% no elegiría un candidato municipal, el 29% sí lo haría y un 20% no sabe.

La encuesta fue realizada de forma telefónica (a teléfonos fijos y celulares) en Montevideo. Un total de 400 personas fueron entrevistadas entre los días 9 y 19 de abril de 2025.