"En 60 años es la primera vez que hay un paso más": Juan Salgado sobre propuesta del gobierno para crear una agencia de transporte metropolitano

El presidente de Cutcsa y la Cámara de Transporte, Juan Salgado, se refirió a la incitativa del gobierno de crear una Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano y dijo que es la "primera vez que hay un paso más" en 60 años.
La creación de esta agencia forma parte de la ley de Presupuesto presentada por el gobierno el pasado domingo. Dicha oficina tendrá el objetivo de gestionar los proyectos de movilidad en la zona metropolitana.
De acuerdo con Salgado, en una "primera" mirada, esta propuesta es "absolutamente positiva".
"Coincide con algo con lo que estamos de acuerdo todos los actores, todos tenemos unanimidad de criterios en cuanto a la necesidad de crear mecanismos que mejoren la movilidad en el área metropolitana", dijo en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).
"Una obra más o un parche, no va a solucionar el tema y se va a seguir gastando dinero sin ir al tema de fondo. Por lo tanto, nosotros vemos esta idea, con lo que nos han dicho que se quiere hacer, totalmente positiva. Es un avance, en 60 años es la primera vez que hay un paso más, este es el principio", aseguró.
Para el presidente de Cutcsa este es el "primer paso" para que sea "posible" contar con un proyecto que genere un "cambio estructural" en las calles de Montevideo y del área metropolitana.
Además, añadió que esta "herramienta" significara un paso "fundamental", ya que ya no habría "temas jurídicos ni de gobernanza" que dificulten el desarrollo de proyectos.
"Desde el transporte el compromiso es apoyar este proyecto", dijo, y reiteró que esta propuesta es una "muy buena noticia" donde todos los actores deben de comprometerse a poner "la mejor de las voluntades" para que salga adelante.
Consultado por las distintas propuestas que hay arriba de la mesa para el área metropolitana, Salgado sostuvo que con la opción que se elija, se debe buscar el plan que sea más "integral" y que permita "bajar los tiempos entre origen y destino".
"El transporte tiene que sentirse absolutamente satisfecho con tener las herramientas y las condiciones dadas para poder brindarle a la gente una opción para dejar el auto todos los días o algún día. Y eso solamente se hace, no con un decreto, se hace con que la gente decida", aseveró.
Finalmente, en cuanto a los ómnibus eléctricos, el presidente de Cutcsa apuntó que uno de los objetivos es poder contar con un boleto "lo más accesible posible", con el ahorro en el gasto de combustibles.