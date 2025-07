"En ninguna administración habían sucedido estas cosas": Juan Salgado sobre las deudas de la IMM a las empresas de transporte

El presidente de Cutcsa opina que "Montevideo está intratable" porque "año a año que pasa, está más difícil a toda hora", por lo que se debe mejorar la movilidad en el departamento y bajar un 20% o 30% los tiempos de viaje. Aunque deja a los gobernantes la decisión de apostar por un modelo u otro (por ejemplo, el del tren tram o el de ómnibus más grandes que viajen rápido por vías exclusivas) entiende que se debe ayudar al transporte público a "competir con el auto" que en su cantidad creciente enlentece el tránsito.

Dice que el solo bus inicialmente se respetaba, pero que decisiones de la Intendencia lo fueron "desvirtuando" y que no sabe por qué la intendencia no usa las cámaras que pidió instalar en los ómnibus para controlar el buen uso de este carril.

Finalmente, asegura que el Bus Turístico de Montevideo, que está a cargo de Cutcsa, "superó" las expectativas.

De estos temas, habló con El Observador. A continuación, un resumen de la entrevista:

El edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, dijo que la Intendencia de Montevideo tiene una deuda con las empresas de transporte por el subsidio al boleto, ¿es así?

Yo estuve en todas las administraciones: Tabaré Vázquez, Mariano Arana dos veces, Ricardo Ehrlich, Ana Olivera, Daniel Martínez y Carolina Cosse, porque yo la saco a ella de este año y pico especial. Nunca nos pasó, siempre el pago de esos fondos llegó en fecha. Tuvimos más de un problema con este intendente (Mauricio Zunino). En diciembre, en pleno pago de salarios, hubo intentos de cambiar los criterios, cuando hacía pocos meses la intendencia nos había dado el ok de que había determinado criterio en la paramétrica (a grandes rasgos, el ajuste que se hace al precio del boleto para bajarle el costo). Eso nos había permitido hacer el acuerdo salarial, como siempre. La intendencia, desde que implantó esto con Tabaré Vázquez, paga el 7 o el 8 de cada mes. Eso se traduce en salario, porque es gran parte de la venta de boletos que no entra.

Rodríguez habló de $150 millones de deuda solo por el mes de mayo...

Cada mes son $150 millones, más o menos, de la diferencia de boletos de estudiantes, jubilados, tarifarios. Acá hay una tradición y el pago de salario es como corresponde. El presupuesto de mayo nos los tenían que pagar el 9 de junio. Resulta que lo iban a pagar el 20 y algo. No lo pagaron y nos comunican que se iba a pagar en algún momento de julio. Las empresas, las cooperativas y nosotros le transmitimos que era una locura y que se ponía en riesgo que alguna de las empresas tuviera problemas para pagar los salarios. Le transmitimos que podía haber una medida gremial, cosa que se nos escapaba de las manos. A raíz de eso, el martes (1° de julio), nos habilitaron casi el 60% de esa deuda que nos debían a todas las empresas. Dentro de seis días ya tendrían que estar pagando no sólo el 40% restante, sino el presupuesto de junio, $150 millones más.

¿Eso es dinero de la intendencia, no del gobierno nacional?

Las empresas también recibimos por medio del gobierno el pago del subsidio al estudiante gratuito de todo el país. El Ministerio de Transporte se lo acredita a la intendencia y la intendencia siempre, desde hace más de diez años, en forma inmediata lo acredita a las empresas. En abril nos consta que el ministerio hizo toda una movida para pagar algo atrasado y se lo acreditó a la intendencia. Las empresas recién cobramos la última parte de eso en el mes de junio. O sea, la intendencia se quedó con esos fondos y los fue pagando a las empresas en tres cuotas. Es una apropiación. Tuvimos que hacer cosas en este año y pico que eran impensables hasta en los peores momentos de crisis de 2002. En ninguna administración habían sucedido estas cosas. Nos deja un pensamiento: si habrá que pedirle a los políticos que si van a dar otros pasos, que quede gente comprometida...

¿Cuándo van a estar disponibles las nuevas funciones de las máquinas de boletos?

Cutcsa tiene el 100% de las máquinas nuevas acá y ya colocamos el 60% arriba de los ómnibus. Por ahora el software que tiene es el mismo que tenía el anterior. Cuando terminen las otras empresas de colocar, que debería ser en agosto, ahí tendría que estar el software (por parte de la intendencia) que permita todo lo que queremos cambiar para la gente: el uso de tarjeta de crédito, de débito, los QR, cargar los boletos arriba del ómnibus.

Según datos de la intendencia a los que accedió El Observador, los viajes en ómnibus en el primer semestre de este año están por debajo del primer semestre del año pasado. Además, si bien 2024 siguió con el ascenso gradual desde 2020, los números siguen estando por debajo de la prepandemia...

Después de la pandemia quedó casi que clavado el 85% del mercado comparado con el 2019, en todo el país. Estudiando un poco con la gente nuestra, dijimos: empecemos a trabajar para una estructura de que este sea el nuevo 100% y lamentablemente no nos equivocamos. Este año, por cómo se comportó mayo y junio, creo que vamos a perder un 2% o un 3% más. No hay nada que pueda decir que va a aumentar. Hay muchísimas causas: cambios culturales importantes, el trabajo y el estudio a distancia, el que si no hacemos algo para competir con el auto...

¿Con una reforma importante como la que quiere hacer el gobierno nacional, se podría volver a esos números de 2019?

En mi generación nos criamos escuchando que iba a venir el famoso tren de la costa y nunca llegó. Si hay algo en lo que estamos de acuerdo empresas, trabajadores, autoridades, ciudadanos que circulan en el área metropolitana es en la necesidad de hacer algo importante, no un parche. Montevideo está intransitable: cada año que pasa está más difícil a toda hora. La ministra (Lucía Etcheverry) nos llamó a las empresas y nos dijo que iban a trabajar en el tema. Esperamos que se cristalice. Yo no sé si hay que hacer un subte, un tren por altura. Pero que hay que hacer algo que le permita al transporte colectivo tener menos tiempo entre origen y destino, bajar el 20%, 30% el tiempo. Es el primer reclamo que hace la gente, por lejos. El segundo, y viene mucho más abajo, es que en algunos lugares la gente necesita el transporte más cerca a donde vive. Una de las ventajas que hay hoy para hacer una reforma es que la herramienta del trabajo está sana. Tenemos la flota más nueva de toda la historia del transporte.

¿Qué participación podría tener Cutcsa en un proyecto como el que parece preferir el Ministerio de Transporte con carriles principales exclusivos, por los que irían ómnibus especiales, y trayectos secundarios que los alimenten? Los trayectos secundarios los podría hacer con la flota actual, pero ¿se imagina, por ejemplo, lanzando ómnibus más grandes para esos carriles principales?

Sería una determinada cantidad de ómnibus para todo el sistema metropolitano. Ahí son varias empresas. Y, por otra parte, los que tenemos ahora no los dejaríamos guardados en un garaje, sino que empezaríamos a ir a muchos lugares donde no llegamos actualmente o, a los que sí llegamos, aumentaríamos las frecuencias. Por ejemplo, un 145 puede pasar de estar cada ocho minutos en una parada a hacerlo cada dos. Se terminan los embotellamientos también adentro de los ómnibus.

El dos veces ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo a El Observador que el presidente Yamandú Orsi y la actual ministra Lucía Etcheverry se "apresuraron" al anunciar la reforma del transporte metropolitano. Él ve difícil que se pueda hacer en este periodo. ¿Piensa lo mismo?

No opino.

Hace un tiempo, la intendencia mandó instalar cámaras a bordo de los ómnibus para controlar el carril solo bus. Sin embargo, todavía no las usa. ¿Sabe por qué?

No sé. Todas las empresas nos pusimos a la orden porque entendíamos que ni el ómnibus tenía que salirse de la senda, ni la senda tenía que estar mal ocupada. Como no vamos a gastar en poner muros, ni tenemos que poner un inspector de tránsito en cada cuadra, la tecnología nos permite algo mucho más barato. Es una tecnología sencilla. No sé qué pasó. Hace años, cuando salió el solo bus, la gente lo respetó mucho más de lo que nos imaginábamos. ¿Qué hizo que cambiara? Las resoluciones de la intendencia. En aquel momento, se empezaron a quejar comercios: decían que la gente tenía que estacionar ahí, porque no iba a ir más. Y la intendencia empezó a aflojar. Cada vez podían estacionar más horas, más días. Se fue desvirtuando. De todas formas, hoy hay gente que lo respeta y nadie tendría por qué respetar nada porque no hay nada. Si ves en Avenida Italia, está bastante libre. ¿Imaginate si además de eso estuvieran las cámaras? Esas son soluciones que se han adoptado a nivel mundial para países con pocos recursos.

¿Cuál es la valoración que hacen del Bus Turístico, porque cuando se lo ve por la ciudad apenas suele llevar gente? ¿Va a seguir?

Sí. Colmó las expectativas y, como primera temporada que tuvimos noviembre-abril, hasta las superó. Tuvimos más de 25 mil pasajeros. Pero Cutcsa no quiere trabajo zafral, así que nos pusimos a trabajar para que en temporada baja pueda mantenerse. ¿Qué estamos haciendo? Les hacemos un paseo, y hacemos un precio evidentemente, a escuelas y liceos, más bien privados. Dentro de pocos días vamos a hacer un acuerdo con los hoteles también y vamos a hacer paseos dirigidos, por ejemplo, a una bodega. En Cutcsa queríamos tener el Bus Turístico porque entendíamos que éramos capaces de hacer un servicio de calidad, pero también porque entendíamos que solamente una empresa uruguaya puede tener el diferencial de dar un buen servicio y sentirse orgullosa de Montevideo y Uruguay. En un momento lo ganó en una licitación una empresa que no era uruguaya y así se perdió en el correr del tiempo. Nosotros queremos que sea un ícono.

En su momento habían anunciado cuatro líneas: la céntrica y la de la costa, pero también una que iba hasta el Cerro y otra que iba al Parque Lecocq. Estas últimas dos no están funcionando. ¿Qué pasó? ¿Van a funcionar en algún momento?

Lo de las cuatro fue muy al principio de los principios. Se dijo que al final una podía hacer todo eso: que fuera al Cerro y a Santiago Vázquez. El tema es que nos dio muchísimo trabajo en noviembre del año pasado poder llegar al día y poder circular por donde estamos circulando en los dos recorridos. No está desechada la posibilidad de la tercera, pero tenemos problemas. Hay un tema de árboles, de podas, de calles. Por eso todavía no se implementó, pero no se descartó.