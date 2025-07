"No vamos a hacer más de lo mismo": Negro abrió la reunión Encuentros por Seguridad y pidió "construir juntos"

En total, se instalan 30 mesas de trabajo que involucraron a representantes de la academia, empresarios, trabajadores y diversos sectores de la sociedad civil . Este proceso de diálogo busca desarrollar una estrategia integral que no solo atienda la coyuntura actual, sino que también proporcione soluciones estructurales a largo plazo .

"Estamos buscando un consenso amplio para crear una política de seguridad que no solo sea efectiva hoy, sino que tenga impacto en los próximos años. A partir de 2026, este plan estará en marcha , buscando resultados duraderos", dijo Negro días atrás en conferencia de prensa.

El proceso de diálogo ha generado opiniones divididas. Mientras el gobierno defiende la importancia de un plan integral a largo plazo, la oposición ha criticado el hecho de que las medidas más urgentes no serán implementadas hasta 2026. Algunos analistas señalan que si bien la seguridad es una prioridad para el país, se necesita un enfoque equilibrado que también contemple medidas inmediatas que combatan la criminalidad en el corto plazo.

La apertura de Carlos Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, abrió la reunión asegurando que "hay gestión de la emergencia en seguridad y hay planificación".

“No vamos a hacer más de lo mismo y por eso buscamos políticas de largo plazo”, dijo Negro en la presentación con el presidente Yamandú Orsi en primera fila, representantes de los partidos políticos y distintos ministros.

"El Ministerio trabaja en dos velocidades con equipos robustos, técnica y operativamente, y planificar no significa descuidar la gestión. Es hasta curioso que aún haya quienes entienden que hacer un plan sea perder el tiempo, cuando es precisamente lo contrario", disparó.

Por otra parte, el jerarca graficó su discurso con una metáfora que "resulta muy ilustrativa: 'estamos cambiando la rueda con el auto en movimiento, porque tener una charla en el camino no significa que no sepamos a dónde vamos. Estamos en marcha y no nos vamos a detener ni a distraer'".

"Uruguay tiene las condiciones democráticas y la madurez institucional, y una tradición de diálogo que no necesita ocultar sus diferencias. Todo ello nos permite soñar con un verdadero modelo uruguayo de seguridad", agregó.

Además, explicó que el plan del gobierno para la seguridad "es un compromiso de todos" ya que "tenemos una necesidad y una oportunidad", por lo que exhortó a aprovechar la instancia para "construir juntos las soluciones que la gente está buscando".

Declaración de principios del gobierno

El plan de seguridad anunciado por el gobierno se regirá bajo una "declaración de principios" que funcionará con un "marco normativo claro" para facilitar la "construcción de consensos básicos" en materia de seguridad pública. En total se incluyen 12 puntos: