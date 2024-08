Encuesta de Equipos sobre allanamientos nocturnos y seguridad social: ¿cuántos votarían por estos plebiscitos?

image.png

Según el estudio de Equipos, 38% de los uruguayos escuchó hablar del tema y tiene una idea clara, 33% escuchó hablar pero no tiene una idea clara, y 29% no escuchó hablar o no supo qué contestar.

Para la consultora, estos porcentajes muestran que "los niveles de información son muy heterogéneos en la población uruguaya, en términos de edad y nivel educativo de las personas".

En este sentido, afirma que los mayores de 50 años los "niveles de información completa llegan a alrededor de la mitad de la población, y quienes no escucharon hablar del tema en absoluto no alcanzan al 20%".

Sin embargo, entre los más jóvenes la situación "se invierte radicalmente". "La mayoría de los jóvenes (54%) no escuchó hablar sobre el plebiscito, y solo uno de cada cinco de ellos (20%) dice tener claro de qué va el tema".

Respecto al nivel educativo, Equipos señala que "a medida que disminuye el nivel educativo, el conocimiento es menor".

image.png

En este contexto de un porcentaje de la población desinformada sobre el plebiscito, 36% asegura que votaría a favor, 33% votaría en contra y 31% no sabe o no contestó.

"A modo de balance, con respecto al plebiscito de la seguridad social, el escenario está abierto, como consecuencia fundamentalmente de la existencia de una parte importante del público que dice que no conoce el tema con suficiente detalle, y casi un tercio de la población que aún no ha tomado postura", afirma la investigación.

El panorama para la propuesta de reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos –una iniciativa que partió del Partido Nacional y tiene el apoyo de la coalición de gobierno– es muy distinto.

Sobre este tema, 69% asegura que votaría a favor de habilitarlos, 25% que no votaría y 6% no sabe o no supo qué contestar.

"En términos políticos-partidarios, la amplísima mayoría de los votantes de los partidos de la coalición multicolor, y también de los indecisos, se inclinan a favor de esta iniciativa. Por el contrario, entre los votantes del Frente Amplio las posiciones están divididas. Si bien un 51% se muestra a favor, un 42% está en contra", asegura Equipos.

image.png

Sin embargo, advierte que la historia indica que los plebiscitos suelen tener apoyos "muy volátiles" y que ha habido casos que contaban con altos niveles de adhesión previo a las elecciones, pero que luego cambiaron "abruptamente" o no se tradujeron en votos.

"Por tanto, son temas que es necesario seguir evaluando con cautela. El avance de la campaña, la postura de los distintos líderes y partidos políticos y otros actores sociales, y el nivel de intensidad que los plebiscitos cobren (o no) en la campaña electoral contribuirán a cristalizar, o a revertir, las posiciones actuales", cierra Equipos.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 17 y el 30 de julio mediante entrevistas presenciales y por celular.

En total se entrevistó a 1.207 personas.

El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1207 casos es de +- 2,8 %, dentro de un intervalo de confianza del 95%.