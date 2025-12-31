Entraron a estación de servicio para robar alcohol y uno de ellos fue reducido por trabajadores: seguridad fue agredido

Estación de servicio Ancap de la rambla de Malvín

En la noche del pasado lunes, entre las fiestas de fin de año, dos hombres entraron a una estación de servicio ubicada en la rambla de Malvín para robarse botellas de whisky; uno de ellos fue reducido por los trabajadores de la Ancap y el otro escapó.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los dos ladrones entraron al comercio ubicado en Rambla O’Higgins y Amazonas, se dirigieron directo a la zona de licores y se llevaron las botellas. Pero cuando intentaron huir un empleado de seguridad se aferró a la puerta y evitó que uno de ellos escapara.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Olivera (@ultima_info) Ambos cincharon de la puerta de la estación de servicio, en un episodio donde el seguridad resultó agredido. Los otros empleados del lugar lograron en conjunto reducir al delincuente hasta la llegada de los policías. El otro infractor logró huir con mercadería robada.

El detenido es un joven de 27 años, con antecedentes penales que ya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En concreto, la Fiscalía de Flagrancia de 1.º Turno pidió el relevamiento de las cámaras del comercio. La filmación del robo quedó registrada por estas y luego se viralizaron en redes sociales. Por ejemplo, el periodista Daniel Moragues publicó la grabación del hecho.