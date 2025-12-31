Entraron a estación de servicio para robar alcohol y uno de ellos fue reducido por trabajadores: seguridad fue agredido

En la noche del pasado lunes, entre las fiestas de fin de año, dos hombres entraron a una estación de servicio ubicada en la rambla de Malvín para robarse botellas de whisky; uno de ellos fue reducido por los trabajadores de la Ancap y el otro escapó.
Los dos ladrones entraron al comercio ubicado en Rambla O’Higgins y Amazonas, se dirigieron directo a la zona de licores y se llevaron las botellas. Pero cuando intentaron huir un empleado de seguridad se aferró a la puerta y evitó que uno de ellos escapara.
Ambos cincharon de la puerta de la estación de servicio, en un episodio donde el seguridad resultó agredido. Los otros empleados del lugar lograron en conjunto reducir al delincuente hasta la llegada de los policías. El otro infractor logró huir con mercadería robada.
El detenido es un joven de 27 años, con antecedentes penales que ya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En concreto, la Fiscalía de Flagrancia de 1.º Turno pidió el relevamiento de las cámaras del comercio. La filmación del robo quedó registrada por estas y luego se viralizaron en redes sociales. Por ejemplo, el periodista Daniel Moragues publicó la grabación del hecho.