"Esta actividad te atraviesa": Laura Raffo confesó qué siente en esta etapa de su carrera política

Mediante un video compartido en sus redes sociales, la nacionalista explicó cómo vive esta etapa de su carrera política y argumenta que "no le alcanzarían los caracteres para explicarlo" porque esta actividad "te atraviesa".

"No me alcanzarían los caracteres para explicarles como me ha atravesado esta etapa. Cargo con la confianza de cientos de miles de uruguayos que saben que voy a dejar el alma y el corazón para que puedan vivir mejor", explicó en el posteo que acompaña el video.