Esta semana se entregan los kits para la San Felipe y Santiago 2025, que se corre el sábado: los detalles

La edición 2025 de la tradicional carrera San Felipe y Santiago , que celebrará su 30° aniversario, se prepara para recibir a miles de corredores que competirán el próximo sábado en la Rambla de Montevideo y la intendencia capitalina informó cómo se hará entrega de los kits para los participantes .

El retiro de kits para la carrera se llevará a cabo en el Espacio Modelo (Cádiz 3294) los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre , en el horario de 10:00 a 20:00 . El sábado 15 de noviembre , último día para la entrega de kits, el horario será de 10:00 a 14:00 ya que la carrera comenzará a las 18:30 .

En caso de que se retire el kit de otra persona, no será necesario presentar la cédula de identidad física, sino una fotocopia de la misma.

Original y fotocopia del control de salud (puede ser el carné de salud, certificado de aptitud física o un certificado médico expedido con fines de participación en la carrera).

Es importante destacar que no se realizarán inscripciones ni entregas de kits en el lugar de la carrera, por lo que se recomienda cumplir con los horarios y lugares establecidos.

Firma de los cuentakilómetros

Hasta el día viernes 14 de noviembre, en el Espacio Modelo estarán disponibles los tótems de los cuentakilómetros para que los corredores y corredoras puedan firmarlos. Estos cuentakilómetros, una tradición en la carrera, serán colocados a lo largo del recorrido, permitiendo una mejor orientación tanto para los competidores como para el público que presencie el evento.