Este lunes comienzan las preinscripciones presenciales a Educación Inicial y 1º de Primaria: cómo anotarse

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó este viernes que toda la semana que viene estará habilitado el período de preinscripciones presenciales para Educación Inicial y 1º de Primaria.
Esta instancia, que se extenderá desde el próximo lunes hasta el viernes 24 de octubre, está dirigida a menores de 3, 4, 5 y 6 años cumplidos al 30 de abril de 2026 que no hayan realizado la preinscripción digital.
Las familias comprendidas en ese grupo podrán presentarse en cualquiera de los jardines o escuelas, indicando la institución educativa de mayor preferencia como primera opción.
El centro asignado será comunicado el 28 de noviembre a través del correo electrónico que se facilitará a las autoridades educativas al momento de la preinscripción.
Hasta el pasado domingo 12 de octubre estaba habilitado el período de preinscripciones digitales, proceso que estuvo dirigido a niños de la misma edad.
Las preinscripciones se pudieron realizar a través de la plataforma GURI Familia o la app móvil disponible. Además, incluía un código QR en el material gráfico oficial para facilitar el acceso. Las escuelas se encargaron de brindar apoyo a las familias que no contaban con medios digitales, asegurando que todos los niños sean registrados dentro de los plazos establecidos.