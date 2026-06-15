Este lunes no hay clases en los colegios privados: el motivo y las otras fechas sin actividad que quedan en junio

Este lunes 15 de junio no habrá clases en los centros educativos privados de Uruguay debido a la conmemoración del Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada , una jornada considerada feriado no laborable para los trabajadores del sector.

La fecha forma parte de una serie de interrupciones que tendrá el calendario educativo durante junio, mes en el que también se celebrará el feriado por el Natalicio de José Artigas y comenzarán las vacaciones de invierno.

La siguiente suspensión de actividades será el viernes 19 de junio , cuando se conmemore el Natalicio de José Artigas .

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Calendario escolar: los días que no habrá clases en junio entre feriados, ATD y vacaciones de invierno

Ese día no habrá clases en los centros educativos, aunque se mantendrán algunas de las ceremonias más tradicionales del calendario escolar. Los alumnos de primer año de escuela realizarán la Promesa de la Bandera , mientras que los estudiantes de enseñanza media participarán de la Jura de la Bandera .

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno

Por otra parte, las vacaciones de invierno en los centros públicos de Educación Inicial y Primaria están previstas entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio.

Sin embargo, los escolares tendrán una jornada adicional sin actividad antes del receso. El viernes 26 de junio tampoco habrá clases debido a la realización de la Asamblea Técnico Docente (ATD) de Educación Inicial y Primaria.

De esta forma, para los alumnos de Primaria, el último día de clases antes de las vacaciones será el jueves 25 de junio.