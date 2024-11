Evento de Cámaras Empresariales se canceló "por falta de confirmación del Frente Amplio"

Según lo expresado por O’Neill, propuso "tres fechas" y desde el FA habían aceptado la opción del pasado jueves 14 de noviembre. Sin embargo, desde el comando del PN dijeron que confirmarían luego de fijar la fecha del debate presidencial.

El pasado lunes, el FA planteó correr el evento "para la semana posterior al debate oficial", que será este domingo. Desde el PN aceptaron realizar el evento entre el lunes y miércoles que viene, algo que no se pudo concretar con los opositores.

"He estado intentado fijar la fecha con el comando del FA sin éxito; ayer miércoles 14/11 les dije que no podíamos esperar más porque ya no daría el tiempo material para la organización y la respuesta fue que estaban viendo si podían acomodar. Nunca me dieron una negativa, pero tampoco una respuesta cierta", escribió O’Neill en el grupo de WhatsApp.

El presidente de la CCE se contactó este jueves con ambos comandos para comunicarles que dejaban "sin efecto la iniciativa por la falta de confirmación del comando del FA".