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Exdiputado Radiccioni continuará en prisión preventiva: está imputado por delitos de violencia doméstica

El exdirigente del Partido Nacional fue denunciado por agredir a su expareja, la fiscal Eliana Travers, quien además afirmó que fue amenazada con un arma

24 de junio de 2026 19:57 hs
Archivo: Javier Radiccioni, exdiputado del Partido Nacional

Archivo: Javier Radiccioni, exdiputado del Partido Nacional

Captura de pantalla de intervención de Radiccioni

El Tribunal de Apelaciones dispuso que el exdiputado del Partido Nacional Javier Radiccioni continúe en prisión preventiva por violencia doméstica contra su expareja, la fiscal Eliana Travers.

En febrero, la Justicia había dispuesto prisión preventiva por 120 días al exdirigente nacionalista, quien fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravada, uno de ellos en concurrencia formal con un delito de lesiones personales, en calidad de autor.

La defensa del dirigente blanco apeló la decisión pero el tribunal no hizo lugar al pedido, según informó en primera instancia Subrayado. Según la denuncia policial, Radiccioni golpeó a su expareja con "un objeto en la cabeza, ocasionándole una lesión con sangrado".

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Al arribar al lugar los oficiales policiales constataron los hechos. La víctima les informó que el altercado tuvo lugar a raíz de una discusión por su hijo, que entonces tenía nueve meses. Esto desembocó en que el ahora imputado lanzara un vaso a la mujer y le ocasionara un corte en el labio.

En la audiencia, Travers también relato que recibió amenazas con arma de fuego mientras estaba embarazada.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Alicia Abreu y tras la imputación de febrero, el Partido Nacional decidió suspender de manera inmediata los derechos partidarios de Radiccioni.

El Directorio blanco había dicho que la medida respondía a su compromiso con la independencia de poderes y al resguardo de la institucionalidad del partido. De esta manera, el exdiputado quedó inhabilitado para ejercer cualquier forma de representación política o institucional en nombre de esta colectividad.

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