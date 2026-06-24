Exdiputado Radiccioni continuará en prisión preventiva: está imputado por delitos de violencia doméstica

El Tribunal de Apelaciones dispuso que el exdiputado del Partido Nacional Javier Radiccioni continúe en prisión preventiva por violencia doméstica contra su expareja, la fiscal Eliana Travers .

En febrero, la Justicia había dispuesto prisión preventiva por 120 días al exdirigente nacionalista , quien fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravada , uno de ellos en concurrencia formal con un delito de lesiones personales, en calidad de autor.

La defensa del dirigente blanco apeló la decisión pero el tribunal no hizo lugar al pedido , según informó en primera instancia Subrayado. Según la denuncia policial, Radiccioni golpeó a su expareja con "un objeto en la cabeza , ocasionándole una lesión con sangrado ".

A prisión el exdiputado Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja

Partido Nacional inhabilita a Javier Radiccioni luego de que la Justicia dispusiera prisión preventiva por violencia doméstica

Al arribar al lugar los oficiales policiales constataron los hechos. La víctima les informó que el altercado tuvo lugar a raíz de una discusión por su hijo, que entonces tenía nueve meses. Esto desembocó en que el ahora imputado lanzara un vaso a la mujer y le ocasionara un corte en el labio .

En la audiencia, Travers también relato que recibió amenazas con arma de fuego mientras estaba embarazada.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Alicia Abreu y tras la imputación de febrero, el Partido Nacional decidió suspender de manera inmediata los derechos partidarios de Radiccioni.

El Directorio blanco había dicho que la medida respondía a su compromiso con la independencia de poderes y al resguardo de la institucionalidad del partido. De esta manera, el exdiputado quedó inhabilitado para ejercer cualquier forma de representación política o institucional en nombre de esta colectividad.